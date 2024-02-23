3 високорейтингові трилери, які змусять вас відірватись від повсякденних проблем

Нарешті п'ятниця – кінець робочого тижня. Якщо ви хочете поблукати темними закутками людської підсвідомості, наша нова добірка трилерів саме для вас!

Це фільми, які змусять вас забути про ваші проблеми та поринути у світ загадкових історій на екрані. Обирайте стрічку у матеріалі Кіно 24 та насолоджуйтесь відпочинком.

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"Платформа"

Горен приходить до тями в незвичайній багаторівневій в'язниці. Кожен день стіл із їжею опускається через отвори в підлозі та стелі зверху вниз. Кількість їжі на столі зменшується пропорційно рівню, на якому знаходиться в'язень. Отже, люди на нижчих поверхах отримують менше харчів, а деякі можуть залишитися голодними. Точна кількість поверхів у в'язниці невідома, оскільки рівні міняються місцями щомісяця.

"Платформа": дивіться онлайн трейлер фільму

"Невидимий гість"

У житті, як і в улюблених фільмах, важливо вірити в успіх. А ліцензійна букмекерська компанія Favbet підтримує гравців у їхньому прагненні перемогти. Тут передбачили зручний інтерфейс, систему бонусів та розіграшів. Все, аби грати було ще зручніше, а виграші – ставали вищими.

Жахливий інцидент на шосе завершується смертю одного з учасників аварії, а водій іншого автомобіля, Адріан Доріа, вирішує заховатися разом зі своєю подругою Лаурою. Згодом дівчину вбивають, і Адріан стає підозрюваним.

Адвокат Вірджинія Гудман закликає свого клієнта розповісти, що передувало злочину, за яким його звинувачують. Якщо він не буде обманювати, Вірджинія обіцяє розробити стратегію виправдання для свого підзахисного.

"Невидимий гість": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мініатюрний острів"

Фільм розповідає про двох поліцейських детективів, яких вислали у віддалене село. Педро і Хуану доручено розслідувати пропажу двох школярок-сестер. Останній раз їх бачили, коли вони сідали в чужий автомобіль. Поліцейські – абсолютно різні особистості, які взаємодіють з труднощами. З усім тим, напарникам належить забути про усі непорозуміння та об'єднати зусилля, щоб розгадати складну справу.

"Мініатюрний острів": дивіться онлайн трейлер фільму