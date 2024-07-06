3 високорейтингові фільми з сюжетом, який тримає в напрузі до останнього

6 липня відзначає свій День народження знаменитий американський актор Сильвестр Сталлоне. Його внесок в кінокультуру надзвичайно великий, тому коли, як не сьогодні, чудовий момент, аби обрати для перегляду фільм з його участю.

На Кіно 24 ми підібрали список високорейтингових стрічок, які дозволять вам краще познайомитися з творчістю Сталлоне. Вибирайте фільм і насолоджуйтесь цим святковим днем разом з іменинником на екрані.

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Фільми з Сильвестром Сталлоне

"Сталлоне"

На шляху до слави Голлівуду Сильвестр Сталлоне знайшов в кіно своє призначення, втікаючи від важкого дитинства. Цей фільм розповідає його історію, від початкових днів, коли він відчував себе аутсайдером, до моменту, коли він став справжньою легендою Голлівуду.

"Сталлоне": дивіться онлайн трейлер фільму

"Самарянин"

У центрі сюжету знаходиться молодий чоловік, який одного дня стикається зі старим сусідом, що мешкає поруч. Поступово, взаємодіючи з ним, він починає розуміти, що цей старий чоловік не є просто звичайним сусідом, а насправді володіє надзвичайними здібностями й виступає як справжній супергерой.

"Самарянин": дивіться онлайн трейлер фільму

"Рембо: Остання кров"

Джон Рембо стикається з посттравматичним синдромом. Щоб подолати темні тіні минулого, він переїжджає на ранчо, де займається турботою про тварин і уникає спогадів про війну. Його найближчими друзями стають Габріелла і її бабуся.

Одного дня Габріелла вирушає в Мексику на пошуки свого батька, що залишив сім'ю багато років тому. Проте раптово вона зникає безвісти, і Рембо вирушає на її слід. У процесі пошуків він розкриває темну діяльність злочинної організації, що займається торгівлею жінками. Тепер Джону Рембо доведеться знову взяти до рук зброю, щоб врятувати Габріеллу і зупинити злочинців.

"Рембо: Остання кров": дивіться онлайн трейлер фільму

Дивіться трейлери онлайн та обирайте стрічку, яка вам до смаку. Фільми з цим знаменитим актором точно подарують вам низку яскравих вражень.