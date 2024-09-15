5 високорейтингових трилерів, які здивують несподіваними сюжетними поворотами

Досвідчені глядачі здатні передбачити розв'язку ще на початку фільму. Однак, не всі кінострічки готові так швидко розкрити свої карти.

Кіно 24 підготував добірку трилерів, які вразять неочікуваним поворотом подій. Кульмінація та розв'язка цих стрічок здивує навіть найдосвідченіших глядачів.

Цікаво 5 найжорстокіших лиходіїв у кіно, від яких мурахи по шкірі

"Свіжина"

Дівчина Ноа вже протягом тривалого часу намагається знайти другу половинку. Після численних спроб пошуку кохання свого життя, вона вирішує присвятити час собі. Однак, у продуктовому магазині Ноа несподівано знайомиться з чоловіком, на ім'я Стів. Дівчина погоджується піти на побачення з ним, але ще навіть не знає про його таємні вподобання, від яких мороз іде поза шкірою.

"Свіжина": дивіться трейлер онлайн

"Острів проклятих"

У центрі сюжету федеральний маршал Тедді Деніелс та його напарник Чак Оул, які прибули на загадковий острів Проклятих. Там чоловіки мають розслідувати зникнення пацієнтки лікарні для божевільних, але працівники клініки ніяк не допомагають, а тільки заважають. Однак, хід справи змінює ураган, який знищує всі шляхи повернення маршалів додому. Тепер Тедді лишився на самоті зі своїм минулим і страхами, оскільки зрозумів, що хтось не хоче, аби він покидав цей острів.

"Острів проклятих": дивіться трейлер онлайн

"Останній клієнт"

У Данії з'явився серійний маніяк, який вбиває вагітних жінок та знущається з ненароджених дітей. Цинізм і жорстокість чоловіка лякає усіх жителів, про що активно розповідають тележурналісти. Одного разу до психологині Сюзанни прийшов пацієнт, який зізнався, що хоче померти. Він розповів про своє важке дитинство і самотність, аж раптом його одна фраза здивувала лікарку. Після слів пацієнта, жінка зрозуміла, що перед нею сидить той самий маніяк.

"Останній клієнт": дивіться трейлер онлайн

"Ліки від щастя"

Фінансист Лонкхарт отримує можливість відпочити у швейцарських Альпах, де наразі перебуває його керівник. Однак, від начальника немає жодної звістки за останні кілька днів, тому головний герой вирушає перевірити, чи все з ним добре. Прибувши до спа-центру, Лонкхарт дізнається про зникнення боса, тому починає підозрювати працівників у скоєному. Фінансист розуміє, що тут відбувається щось дивне, але не встигає вчасно втекти та потрапляє в пастку, з якої йому варто звільнитися.

"Ліки від щастя": дивіться трейлер онлайн

"Загублена"

Емі й Нік Данни готуються відзначити п'яту річницю весілля, аж раптом дівчина несподівано зникає. Детективи й поліціянти знаходять численні докази насильства, кров й особистий щоденник жінки, де вона заявляє про знущання з боку чоловіка. Місто починає звинувачувати Ніка у вбивстві Емі та прихованні її тіла, але він точно знає, що нічого не робив. Головний герой проводить власне розслідування, в ході якого розкриються страшні таємниці подружнього життя.

"Загублена": дивіться трейлер онлайн

Ці фільми обов'язково подарують нові враження та емоції. Обирайте кілька варіантів з переліку та готуйтеся пізнати світ непередбачуваних трилерів.