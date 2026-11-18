Історія – це не лише запилені підручники, нескінченні дати та портрети людей із дуже серйозними обличчями. У кіно вона перетворюється на масштабні битви, небезпечні пригоди, боротьбу за владу й історії людей, яким життя підкинуло випробування значно серйозніші за понеділок на роботі.

24 Канал зібрав п'ять історичних фільмів із рейтингом IMDb понад 8 балів, які варто подивитися хоча б раз. Серед них – видовищні блокбастери та стрічки, засновані на реальних подіях.

"Гладіатор", 2000

Жанр: історична драма, бойовик, пригоди.

IMDb: 8,5



Римський генерал Максимус опиняється в немилості нового імператора Коммода. Втративши сім'ю та свободу, він стає гладіатором і поступово здобуває славу на арені Колізею. Однак за кожною перемогою стоїть одна мета – помститися людині, яка зруйнувала його життя.

Чому варто подивитися. Рассел Кроу у ролі Максимуса, грандіозні битви та атмосфера Стародавнього Риму, де політичні інтриги вирішувалися не пресконференціями, а мечами. Рідлі Скотт створив епічне кіно, яке навіть через понад чверть століття виглядає масштабно. Щоправда, сприймати всі події як точний підручник історії не варто.



"Гладіатор": дивитись трейлер

"Хоробре серце", 1995

Жанр: історична драма, воєнний, біографічний.

IMDb: 8,3

Наприкінці XIII століття шотландець Вільям Воллес очолює повстання проти англійського панування. Особиста трагедія перетворюється на боротьбу за свободу цілого народу, а звичайний чоловік стає символом спротиву.

Чому варто подивитися. Масштабні батальні сцени, емоційна музика та Мел Гібсон із бойовим розфарбуванням, після якого навіть найдосвідченішим ворогам варто було б передумати нападати. Фільм не надто церемониться з історичною точністю, зате майстерно передає драматизм боротьби за незалежність.



"Хоробре серце": дивитись трейлер

"1917", 2019

Жанр: воєнна драма, історичний трилер.

IMDb: 8,2

У розпал Першої світової війни двоє британських солдатів отримують майже самогубче завдання. Вони мають перетнути небезпечну територію та доставити повідомлення, яке здатне врятувати від загибелі сотні військових.

Чому варто подивитися. Режисер Сем Мендес створив ілюзію, ніби весь фільм знято одним безперервним кадром. Завдяки цьому глядач буквально опиняється поруч із героями – серед окопів, вибухів і постійної небезпеки. Тут немає часу навіть перевірити телефон, адже кожна хвилина може стати останньою.



"1917": дивитись трейлер

"12 років рабства", 2013

Жанр: історична, біографічна драма.

IMDb: 8,1

У 1841 році вільного темношкірого музиканта Соломона Нортапа викрадають і продають у рабство. Чоловік опиняється на плантаціях американського Півдня, де протягом довгих років намагається вижити, не втративши надії повернутися до родини.

Чому варто подивитися. Це одна з тих стрічок, після яких складно одразу повернутися до звичних справ. Фільм Стіва Макквіна, заснований на мемуарах реального Соломона Нортапа, не намагається зробити історію красивішою чи комфортнішою для глядача. Потужні ролі Чіветела Еджіофора, Майкла Фассбендера та Люпіти Ніонго лише посилюють емоційний ефект.



"12 років рабства": дивитись трейлер

"Аутсайдери", 2019

Жанр: історична драма, біографічний, спортивний.

IMDb: 8,1

У 1960-х роках автомобільна компанія Ford вирішує кинути виклик Ferrari на легендарних перегонах "24 години Ле-Мана". Щоб здійснити майже неможливе, американці залучають конструктора Керролла Шелбі та талановитого гонщика Кена Майлза. Однак перемогти конкурентів виявляється не так складно, як домовитися з власним керівництвом.

Чому варто подивитися. Метт Деймон і Крістіан Бейл створили дует, за яким цікаво спостерігати навіть тим, хто не відрізняє коробку передач від бардачка. Швидкісні перегони, напружене суперництво та історія людей, які ризикнули піти проти системи, перетворюють фільм на справжній кінематографічний атракціон.

"Аутсайдери": дивитись трейлер

Також маємо для вас добірку екранізацій творів Джейн Остін.



