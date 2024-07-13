Якщо опускаються руки: 3 фільми, які допоможуть знову повірити у себе

Якщо у вас опускаються руки і зовсім не вистачає мотивації, варто знайти спосіб відновити свій ресурс. У цьому часто можуть допомогти хороші фільми.

Якщо ви зараз переживаєте нелегкий період, вам точно сподобається наша нова добірка фільмів. У ній ми зібрали стрічки, які надихнуть, підтримають і дадуть вам сили рухатися далі.

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"Дивись в обидва боки"

У день випускного Наталія робить тест на вагітність, і її життя розділяється на дві паралельні реальності. В одній з них вона виявляється вагітною, що радіє майбутньому материнству і вирішує, як розвивати своє життя разом з дитиною. У другій реальності вона отримує негативний результат тесту, і її життя продовжується у звичайному руслі. Це ставить її перед важливими виборами та викликами, які впливають на подальший сюжет.

"Дивись в обидва боки": дивіться онлайн трейлер фільму

"Скафандр і метелик"

У 43-річному віці Жан-Домінік Боб став жертвою паралічу, але знайшов у собі сили не тільки подолати цю перепону, але й написати книгу, яка лягла в основу цього біографічного фільму.

За його режисерську роботу він отримав приз у Каннах і Золотий глобус за кращу режисуру та кращий іноземний фільм.

"Скафандр і метелик": дивіться онлайн трейлер фільму

"Правда про мене"

У фільмі-роздумі розглядається тема того, як ми можемо обманювати себе, коли закохуємося. Головна героїня, Кейт, є одинокою жінкою, що перетнула рубіж тридцяти років. Вона відпочиває від офісної роботи, проводячи багато часу в інтернеті.

З часом вона починає легкий флірт з чоловіком і поринає у несподівані стосунки. Через це їй доводиться сваритися зі своєю подругою і брехати керівництву. Все це через чоловіка, у якого вона закохалася, але про якого нічого не знає. Навіть у телефоні він записаний як "блондин".

"Правда про мене": дивіться онлайн трейлер фільму

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