Для душевного спокою: 3 найкращі фільми, які допомагають пережити тривогу

У сучасному світі особисті переживання часто майже не залишають простору для спокою. Та попри все, навіть у хвилини емоційного перевантаження, можна знайти прості джерела підтримки, наприклад, у кіно.

Деякі фільми здатні підняти настрій, підтримати та нагадати, що ви не одні у своїх почуттях. Кіно 24 підготував добірку стрічок, які зможуть заспокоїти та подарувати відчуття тепла й безпеки.

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"Клік: З пультом по життю"

Архітектор Майкл завжди ставив кар'єру на перше місце, тому майже не звертав уваги на дружину й дітей. Одного дня він купує пульт віддаленого управління, який має магічну силу – подорож у часі. Майкл починає активно користуватися пристроєм, поки той не виходить з ладу. Тепер пульт самостійно керує власними функціями, не дозволяючи чоловікові втрутитися.

"Клік: З пультом по життю": дивіться трейлер фільму онлайн

"Неймовірна доля Амелі Пулен"

Мрійлива Амелі живе в Парижі та працює у кафе. Якось вона знаходить у своїй квартирі схованку зі старими дитячими речами. Дівчина вирішує повернути їх власнику та зрозуміти, чи варто їй продовжувати робити добрі справи. Амелі ще не знає, що її життя зміниться після несподіваної знахідки.

"Неймовірна доля Амелі Пулен": дивіться трейлер фільму онлайн

Нагадаємо, раніше наша редакція розповідала про легкі фільми для гарного вечора.

"Розумник Вілл Гантінг"

Вілл Гантінг працює прибиральником в університеті. Попри бідність і складне життя, хлопець має геніальні математичні здібності. Одного разу він розв'язує складне рівняння, яке не вдавалося зробити жодному студенту, чим вражає професора Ламбо. Той пропонує йому розвивати талант, але Вілл відмовляється, аж поки йому не загрожує ув'язнення. Тоді хлопець погоджується на психотерапію й навчання.

"Розумник Вілл Гантінг": дивіться трейлер фільму онлайн