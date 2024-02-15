8 фільмів, які найчастіше крали у 2023 році: хто очолює список
Джерело:Variety
Виявляється, чимало фільмів у 2023 році були вкраденими. Серед них один із найпопулярніших фільмів минулого року "Оппенгеймер".
Фільм про батька ядерної бомби від Крістофера Нолана став найпопулярнішим серед інтернет-піратів у 2023 році. Також серед популярних картин, які найчастіше крадуть в інтернеті, опинився і новий Аватар. Дізнайтесь в матеріалі, хто ще потрапив до списку.
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Фільми, які найчастіше крали у 2023 році
Компанія Muso провела аналіз кількості незаконних копій фільмів, порушуючи авторські права, які були знайдені на нелегальних інтернет-платформах для перегляду.
На першому місці у рейтингу опинився "Оппенгеймер" із часткою завантажень у 15,4%.
"Оппенгеймер": дивіться онлайн трейлер фільму
"Аватар: Шлях води" від Джеймса Кемерона зайняв друге місце, складаючи 14,6% від загальної кількості крадених фільмів.
"Аватар: Шлях води": дивіться онлайн трейлер фільму
Третє місце у топі займає "Джон Вік 4" із показником 11,2%.
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Також в списку фільмів, які порушують авторські права, потрапили:
- "Вартові Галактики 3",
- "Людина-павук: Крізь Всесвіт",
- "Трансформери",
- "Барбі",
- "Маріо".
"Трансформери": дивіться онлайн трейлер фільму