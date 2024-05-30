Що обирають українці: 10 найпопулярніших фільмів на Netflix

30 травня 2024, 17:46
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Джерело:

Netflix

Наближаються довгоочікувані вихідні, саме час спланувати собі найкращий відпочинок. Якщо вам хочеться залишитись вдома, то наша нова добірка найпопулярніших фільмів на Netflix точно стане в пригоді.

Тому готуйте попкорн та запрошуйте найкращих друзів на вечір кіно. Обирайте стрічку зі списку та насолоджуйтесь найкращими вихідними.

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Найпопулярніші фільми на Netflix

"Атлас"

Атлас Шепард, видатна спеціалістка з аналізу даних, відома своєю мізантропічною натурою, відчуває глибоку недовіру до штучного інтелекту. Попри свої упередження, вона вирішує приєднатися до місії із захоплення робота-втікача, який якимось загадковим чином пов'язаний з її власним минулим.

Під час місії все йде не за планом, і Атлас опиняється в ситуації, де її навички та знання піддаються випробуванню. Їй доводиться подолати свої упередження і почати довіряти штучному інтелекту, адже тільки так вона зможе врятувати людство від загрози, яку цей робот представляє. Це випробування не лише ставить під сумнів її професійні принципи, але й змушує її переосмислити власні переконання та страхи.

"Атлас": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мати нареченої"

Ця комедія вже кілька тижнів поспіль утримує позиції в списку найпопулярніших фільмів, тож її варто подивитися. За сюжетом, мама вирушає на тропічний острів на весілля своєї доньки та з подивом виявляє, що батько нареченого – це її колишній, якого вона не бачила вже кілька десятиліть.

"Мати нареченої": дивіться онлайн трейлер фільму

"Параноя"

Після смерті батька життя Кейла кардинально змінилося. Його мати, намагаючись забезпечити сім'ю, працює безупинно, ледь зводячи кінці з кінцями. Інші родичі, занурені у власні справи, зовсім не звертають уваги на хлопця. Відчуваючи себе самотнім і покинутим, Кейл поступово замикається в собі.

Відчайдушно шукаючи відволікання від своєї непростої реальності, Кейл починає проводити багато часу, спостерігаючи за будинком навпроти. Там нещодавно оселився загадковий чоловік, який привертає його увагу. З кожним днем Кейл стає все більше переконаним, що новий сусід веде подвійне життя. Йому здається, що цей чоловік насправді є серійним вбивцею, який маскується під звичайного мешканця.

"Параноя": дивіться онлайн трейлер фільму

Кейл починає збирати докази, намагаючись підтвердити свої підозри. Він стежить за кожним рухом сусіда, аналізує його дії та поведінку. Однак, виникає питання: чи дійсно його підозри обґрунтовані, чи це просто гра уяви, породжена самотністю та параноєю? А що, якщо його страхи виявляться реальними?

Також у списку найпопулярніших ви знайдете такі стрічки:

  • "Одноріжка Тельма"
  • "Робін Гуд"
  • "Вид згори кращий"
  • "Їжак Сонік"
  • "Секрети домашніх тварин"
  • "Ukrainian Style Robbery"
  • "Уроки толерантності"

Тут ви знайдете абсолютно різножанрові фільми. Тому дивіться трейлери та обирайте стрічку для перегляду уже на цих вихідних.

Автор: Ольга Паньків