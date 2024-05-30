Що обирають українці: 10 найпопулярніших фільмів на Netflix

Наближаються довгоочікувані вихідні, саме час спланувати собі найкращий відпочинок. Якщо вам хочеться залишитись вдома, то наша нова добірка найпопулярніших фільмів на Netflix точно стане в пригоді.

Тому готуйте попкорн та запрошуйте найкращих друзів на вечір кіно. Обирайте стрічку зі списку та насолоджуйтесь найкращими вихідними.

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Найпопулярніші фільми на Netflix

"Атлас"

Атлас Шепард, видатна спеціалістка з аналізу даних, відома своєю мізантропічною натурою, відчуває глибоку недовіру до штучного інтелекту. Попри свої упередження, вона вирішує приєднатися до місії із захоплення робота-втікача, який якимось загадковим чином пов'язаний з її власним минулим.

Під час місії все йде не за планом, і Атлас опиняється в ситуації, де її навички та знання піддаються випробуванню. Їй доводиться подолати свої упередження і почати довіряти штучному інтелекту, адже тільки так вона зможе врятувати людство від загрози, яку цей робот представляє. Це випробування не лише ставить під сумнів її професійні принципи, але й змушує її переосмислити власні переконання та страхи.

"Атлас": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мати нареченої"

Ця комедія вже кілька тижнів поспіль утримує позиції в списку найпопулярніших фільмів, тож її варто подивитися. За сюжетом, мама вирушає на тропічний острів на весілля своєї доньки та з подивом виявляє, що батько нареченого – це її колишній, якого вона не бачила вже кілька десятиліть.

"Мати нареченої": дивіться онлайн трейлер фільму

"Параноя"

Після смерті батька життя Кейла кардинально змінилося. Його мати, намагаючись забезпечити сім'ю, працює безупинно, ледь зводячи кінці з кінцями. Інші родичі, занурені у власні справи, зовсім не звертають уваги на хлопця. Відчуваючи себе самотнім і покинутим, Кейл поступово замикається в собі.

Відчайдушно шукаючи відволікання від своєї непростої реальності, Кейл починає проводити багато часу, спостерігаючи за будинком навпроти. Там нещодавно оселився загадковий чоловік, який привертає його увагу. З кожним днем Кейл стає все більше переконаним, що новий сусід веде подвійне життя. Йому здається, що цей чоловік насправді є серійним вбивцею, який маскується під звичайного мешканця.

"Параноя": дивіться онлайн трейлер фільму

Кейл починає збирати докази, намагаючись підтвердити свої підозри. Він стежить за кожним рухом сусіда, аналізує його дії та поведінку. Однак, виникає питання: чи дійсно його підозри обґрунтовані, чи це просто гра уяви, породжена самотністю та параноєю? А що, якщо його страхи виявляться реальними?

Також у списку найпопулярніших ви знайдете такі стрічки:

"Одноріжка Тельма"

"Робін Гуд"

"Вид згори кращий"

"Їжак Сонік"

"Секрети домашніх тварин"

"Ukrainian Style Robbery"

"Уроки толерантності"

Тут ви знайдете абсолютно різножанрові фільми. Тому дивіться трейлери та обирайте стрічку для перегляду уже на цих вихідних.