Що обирають українці: 10 найпопулярніших фільмів на Netflix
Джерело:Netflix
Наближаються довгоочікувані вихідні, саме час спланувати собі найкращий відпочинок. Якщо вам хочеться залишитись вдома, то наша нова добірка найпопулярніших фільмів на Netflix точно стане в пригоді.
Тому готуйте попкорн та запрошуйте найкращих друзів на вечір кіно. Обирайте стрічку зі списку та насолоджуйтесь найкращими вихідними.
Дивіться також 2 сучасні українські мультфільми, які підкорили серця глядачів
Найпопулярніші фільми на Netflix
"Атлас"
Атлас Шепард, видатна спеціалістка з аналізу даних, відома своєю мізантропічною натурою, відчуває глибоку недовіру до штучного інтелекту. Попри свої упередження, вона вирішує приєднатися до місії із захоплення робота-втікача, який якимось загадковим чином пов'язаний з її власним минулим.
Під час місії все йде не за планом, і Атлас опиняється в ситуації, де її навички та знання піддаються випробуванню. Їй доводиться подолати свої упередження і почати довіряти штучному інтелекту, адже тільки так вона зможе врятувати людство від загрози, яку цей робот представляє. Це випробування не лише ставить під сумнів її професійні принципи, але й змушує її переосмислити власні переконання та страхи.
"Атлас": дивіться онлайн трейлер фільму
"Мати нареченої"
Ця комедія вже кілька тижнів поспіль утримує позиції в списку найпопулярніших фільмів, тож її варто подивитися. За сюжетом, мама вирушає на тропічний острів на весілля своєї доньки та з подивом виявляє, що батько нареченого – це її колишній, якого вона не бачила вже кілька десятиліть.
"Мати нареченої": дивіться онлайн трейлер фільму
"Параноя"
Після смерті батька життя Кейла кардинально змінилося. Його мати, намагаючись забезпечити сім'ю, працює безупинно, ледь зводячи кінці з кінцями. Інші родичі, занурені у власні справи, зовсім не звертають уваги на хлопця. Відчуваючи себе самотнім і покинутим, Кейл поступово замикається в собі.
Відчайдушно шукаючи відволікання від своєї непростої реальності, Кейл починає проводити багато часу, спостерігаючи за будинком навпроти. Там нещодавно оселився загадковий чоловік, який привертає його увагу. З кожним днем Кейл стає все більше переконаним, що новий сусід веде подвійне життя. Йому здається, що цей чоловік насправді є серійним вбивцею, який маскується під звичайного мешканця.
"Параноя": дивіться онлайн трейлер фільму
Кейл починає збирати докази, намагаючись підтвердити свої підозри. Він стежить за кожним рухом сусіда, аналізує його дії та поведінку. Однак, виникає питання: чи дійсно його підозри обґрунтовані, чи це просто гра уяви, породжена самотністю та параноєю? А що, якщо його страхи виявляться реальними?
Також у списку найпопулярніших ви знайдете такі стрічки:
- "Одноріжка Тельма"
- "Робін Гуд"
- "Вид згори кращий"
- "Їжак Сонік"
- "Секрети домашніх тварин"
- "Ukrainian Style Robbery"
- "Уроки толерантності"
Тут ви знайдете абсолютно різножанрові фільми. Тому дивіться трейлери та обирайте стрічку для перегляду уже на цих вихідних.