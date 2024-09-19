Українські фільми серед найкращих: 10 найпопулярніших стрічок на Netflix, які вартують перегляду

Ми підготували для вас добірку з 10 фільмів на Netflix, які стали справжніми улюбленцями серед українських глядачів. У цей список потрапили як світові хіти, що вражають своїм масштабом і непередбачуваними сюжетними поворотами, так і українські фільми, що торкаються важливих соціальних тем або мають неповторну атмосферу

Дві українські кінокартини зайняли своє почесне місце у списку найкращих. Дивіться список від Netflix та обирайте свого фаворита для перегляду.

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Найпопулярніші фільми на Netflix

"Ребел-Ридж"

Колишній морський піхотинець стикається з несправедливістю, коли намагається внести заставу за свого брата, опинившись у безвихідній ситуації. Його брат потрапив у серйозні неприємності й потребує допомоги, але, коли чоловік приносить необхідну суму до поліцейського відділку, місцева влада вирішує залишити ці гроші собі. Такий нахабний вчинок поліції викликає обурення і стає останньою краплею для героя.

Він вирішує не мовчати та не відступати перед корумпованою системою. Попри небезпеку, він починає власну боротьбу проти корупції у цьому невеликому містечку. Поступово розкриваючи жахливу правду про зловживання владою, він вступає у відкритий конфлікт з місцевими чиновниками та поліцейськими, готовими на все, аби зберегти свої таємниці. Його боротьба стає не лише особистою справою, але й шансом відновити справедливість у всьому місті та повернути його мешканцям віру у верховенство права.

"Ребел-Ридж": дивіться онлайн трейлер фільму

"Огидні"

У далекому майбутньому, де суспільство повністю підкорене ідеалам зовнішньої досконалості, кожен підліток після досягнення певного віку зобов'язаний пройти пластичну операцію, яка має зробити його "ідеальним". Кожна риса обличчя, кожна лінія тіла ретельно коригується, щоб відповідати єдиним стандартам краси, встановленим владою. Людям втовкмачується, що лише ті, хто пройшов цю процедуру, мають право на повноцінне життя та можливості.

Головна героїня – дівчина-підліток, яка готується до цієї кардинальної зміни свого життя. Вона перебуває на межі нового етапу, але в глибині душі сумнівається у правильності цих правил. Її турбують питання про те, чи справді ця краса приносить щастя, і чи не втрачає вона свою індивідуальність, підкоряючись чужим стандартам. Сумніви посилюються, коли зникає її найближча подруга, яка нещодавно також мала пройти цю операцію.

"Огидні": дивіться онлайн трейлер фільму

Зібравши всю свою сміливість, дівчина вирішує відмовитися від очікувань суспільства і вирушає на небезпечні пошуки подруги. На своєму шляху вона відкриває приховані таємниці цього антиутопічного світу та дізнається, що операція – лише верхівка айсберга, і за нею ховається щось набагато страшніше. Її подруга, яка не бажала ставати "ідеальною", могла дізнатися те, що поставило її життя під загрозу.

"Яремчук: Незрівнянний світ краси"

Документальна біографічна драма розповідає захопливу історію життя та творчого шляху першої української попзірки – Назарія Яремчука. Фільм намагається передати не лише його музичний талант і чарівний голос, але й важкі випробування, які супроводжували співака протягом усього життя.

"Яремчук: Незрівнянний світ краси": дивіться онлайн трейлер фільму

За допомогою інтерв'ю з його близькими, друзями та колегами, особистих щоденників Яремчука та рідкісних архівних записів, глядачі мають змогу побачити реальну картину життя людини, яка стала символом української музики.

Також серед найпопулярніших такі стрічки:

"Форсаж: Гоббс та Шоу"

"Спілка"

"Двійник"

"Смак свободи"

"Боксер"

"Кіт у чоботях 2: Останнє бажання"

"Стукіт у двері"

Обирайте у списку свого фаворита та знайомтесь зі світом кіно на Netflix.