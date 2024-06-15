Так, редакція Кіно 24 підготувала 3 стрічки, які вчать цінувати кожну мить найдорогоціннішого, що у нас є – життя. Тож приготуйте собі чогось смачненького та насолоджуйтеся переглядом.

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"Завжди кажи так"

За сюжетом, колись сором'язливий Карл Аллен вирішив змінити своє життя. Тепер він змушений відповідати "так" на кожне питання, яке йому ставлять. Для головного героя це в новинку, адже протягом життя він "віднєкувався" від усього. Як наслідок, після таких різких змін його життя справді стає кращим, та чи задоволений він теперішнім становищем, в якому перебуває?

"Завжди кажи так": дивіться онлайн трейлер

"Клік: з пультом по життю"

Ви коли-небудь уявляли, як це володіти чарівною паличкою або пультом дистанційного керування, який може зупинити час або перемотати його назад? А ось головному герою архітектору Майклу Ньюману уявляти цього не потрібно, адже він вже оцінив усі "переваги" чудо-пульта. Однак диво-техніка дала збій і зламалася, що шокує його, адже з ним він відчував певну владу в руках, бо вважав, що вміє володіти часом так, як йому заманеться.

Ця стрічка є нагадуванням про те, що потрібно завжди насолоджуватися красою життя, а не зациклюючись на минулому. Життя сповнене сюрпризів і чудових моментів, які чекають, щоб ними насолодитися.

"Клік: з пультом по життю": дивіться онлайн трейлер

"Їж, молись, кохай"

Посеред життєвого хаосу мало хто знаходить час, щоб зупинитися і замислитися: "Хто я є насправді". Зворушливий фільм "Їсти, молитися, кохати" – це чудова історія, яка нагадує нам про те, що потрібно знаходити гармонію у своєму житті та цінувати навіть найпростіші задоволення, як, наприклад, смакувати смачний шматок італійської піци, що здатна подарувати маленьку радість в душі. Саме з цим і зіштовхнулася головна героїня...

"Їж, молись, кохай”: дивіться онлайн трейлер

Відчуваєте, що життя рухається зі швидкістю світла, то зробіть перепочинок і подаруйте собі кілька годин справжньої кіномагії з одним із цих фантастичних фільмів.