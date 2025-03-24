Лякають до мурах по шкірі: 4 моторошні фільми, які не дадуть спати вночі

Бувають фільми жахів, які забуваються доволі швидко. Та деякі горори не просто лякають, а проникають у кожну клітину та залишають почуття страху, яке переслідує навіть після фінальних титрів.

Якщо ви у пошуках моторошного фільму, який вразить вас надовго, зверніть увагу на ці стрічки від Кіно 24. Ці горори здатні серйозно нажахати й навіть проникнути у ваші сни.

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"Сіністер" (2012)

Автор детективів разом з родиною оселяється у будинку, де рік тому вбили всіх мешканців. Письменник якось знаходить відеозаписи, які можуть допомогти розплутати цей злочин. Але тепер у домі знову починають відбуватися жахливі речі, а під загрозою життя його близьких.

"Сіністер": дивіться трейлер онлайн

"Бабадук" (2014)

Головна героїня Амелія втрачає чоловіка в день, коли народжує сина. Через 6 років хлопчика ночами переслідують кошмари й злі істоти. Якось Амелія читає синові замість казок оповідання про Бабадука. Тепер ця істота починає з'являтися і в реальному житті.

"Бабадук": дивіться трейлер онлайн

"Відьма" (2015)

Події відбуваються в Англії у 1600-х роках. Родина англійського фермера Вільяма після вигнання оселяється на узліссі. Навколо відбуваються тривожні події – тварини нервують, урожай гине, а один з синів зникає. У сімействі щодня стає все більш тривожно, а на допомогу ніхто не приходить.

"Відьма": дивіться трейлер онлайн

"Людина-невидимка" (2020)

У центрі сюжету – жінка Сесилія, яка не змогла витримати токсичних стосунків з вченим Едріаном. Вона залишає чоловіка, а той коїть самогубство. Життя Сесилії починає налагоджуватися, але раптово вона починає відчувати, нібито за нею хтось постійно спостерігає.

"Людина-невидимка": дивіться трейлер онлайн