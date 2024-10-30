Прем'єри листопада: 10 довгоочікуваних фільмів, які перевернуть ваше уявлення про кіно

Наближається листопад — останній місяць осені, який має залишити після себе найприємніші спогади. Це ідеальний час, щоб знайти кілька годин для себе та насолодитися захопливими історіями на великому екрані. Тому ви просто зобов'язані спланувати похід у кіно!

Цей місяць обіцяє бути насиченим блискучими прем'єрами, які не лише розважать вас, але й подарують нові емоції та враження. Від драм до комедій, від фантастики до трилерів – у кожного знайдеться щось на свій смак. Ми зібрали для вас добірку фільмів, які точно варто відвідати у кінотеатрі.

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10 фільмів, прем'єра яких відбудеться у листопаді

"Кодове ім'я "Червоний""

Дата прем'єри: 7 листопада

Санта Клауса, відомого під кодовим ім’ям "Червоний", було викрадено, і це створило небезпечну ситуацію для всього світу. Начальник служби безпеки Північного полюса, дізнавшись про цю жахливу новину, розуміє, що він мусить діяти швидко. Йому належить об'єднатися з найвідомішим у світі мисливцем за головами – людиною, яка має досвід у складних ситуаціях та не боїться ризикувати.

"Кодове ім'я "Червоний"": дивіться онлайн трейлер фільму

Разом вони вирушають у буремну кругосвітню місію, яка обіцяє бути сповнена небезпек і непередбачуваних поворотів. На їхньому шляху стоять не лише лиходії, які викрали Санту, а й численні виклики, що вимагають не тільки сміливості, але й кмітливості. Місія стає не лише спробою врятувати Санта Клауса, але й порятунком Різдва, яке наразі опинилося під загрозою.

"Жахаючий 3"

Дата прем'єри: 7 листопада

Дія фільму починається через п’ять років після подій другої частини, де головна героїня Сієнна Шоу намагається відновити своє життя після пережитого жаху. Вона намагається знайти спокій у повсякденності, але це виявляється набагато складніше, ніж вона сподівалася. Проте її надії на мирне життя тривають недовго – жахливий клоун Арт і його жертва Вікторія пробуджуються, щоб розпочати нову хвилю вбивств.

Сюжет стрічки переплітає моторошні різдвяні сцени з непередбачуваною напругою, яка триматиме глядача в постійному тонусі. На тлі святкової атмосфери відбуваються жахливі події, які контрастують із радістю і веселощами. У цьому фільмі Різдво стає не лише часом святкування, а й ареною для нових жахів і насильства, що не дають героїні спокою.

"Жахаючий 3": дивіться онлайн трейлер фільму

"Емілія Перес"

Дата прем'єри: 7 листопада

Головна героїня фільму – успішна адвокатка, яка завжди була впевнена у своїх моральних принципах та професійних навичках. Проте її життя набирає нових обертів, коли вона отримує несподівану пропозицію: допомогти лідеру мексиканського наркокартелю пройти операцію зі зміни статі. Це рішення обумовлене бажанням наркобарона сховатися від влади та зайняти нову ідентичність, щоб уникнути переслідування.

"Емілія Перес": дивіться онлайн трейлер фільму

"Гладіатор II"

Дата прем'єри: 14 листопада

Декілька років тому Луцій став свідком жорстокого вбивства Максимуса – мужнього воїна, який став символом боротьби за справедливість. Вбивцею виявився його власний дядько, який через жадобу влади та впливу був готовий знищити будь-кого, хто стає йому на заваді. Цей жахливий спогад переслідує Луція, нагадуючи про жахливі часи, які він не може забути.

"Гладіатор II": дивіться онлайн трейлер фільму

Тепер, коли його дім було зруйновано жорстокими імператорами-тиранами, які безжально керують Римом, Луцій змушений увійти в Колізей – арені, де відбуваються криваві бої й де безстрашні гладіатори борються за виживання. Для нього це не лише бій за власне життя, але й шанс змінити хід історії.

У цій важкій ситуації Луцій усвідомлює, що його місія має значно більшу вагу. На карту поставлено не лише його особисте майбутнє, але й доля всієї імперії.

Також серед листопадових прем'єр:

"Назавжди-назавжди" (21 листопада)

"Wicked: Чародійка" (21 листопада)

"Конклав" (21 листопада)

"Ваяна 2" (28 листопада)

"Марія" (28 листопада)

"Єретик" (28 листопада)

Ці стрічки гарантовано створять атмосферу, наповнену радощами, та подарують незабутні моменти. Тож не пропустіть можливість зануритися у світ кіномистецтва цього листопада!