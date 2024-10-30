Цей місяць обіцяє бути насиченим блискучими прем'єрами, які не лише розважать вас, але й подарують нові емоції та враження. Від драм до комедій, від фантастики до трилерів – у кожного знайдеться щось на свій смак. Ми зібрали для вас добірку фільмів, які точно варто відвідати у кінотеатрі.
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10 фільмів, прем'єра яких відбудеться у листопаді
"Кодове ім'я "Червоний""
Дата прем'єри: 7 листопада
Санта Клауса, відомого під кодовим ім’ям "Червоний", було викрадено, і це створило небезпечну ситуацію для всього світу. Начальник служби безпеки Північного полюса, дізнавшись про цю жахливу новину, розуміє, що він мусить діяти швидко. Йому належить об'єднатися з найвідомішим у світі мисливцем за головами – людиною, яка має досвід у складних ситуаціях та не боїться ризикувати.
"Кодове ім'я "Червоний"": дивіться онлайн трейлер фільму
Разом вони вирушають у буремну кругосвітню місію, яка обіцяє бути сповнена небезпек і непередбачуваних поворотів. На їхньому шляху стоять не лише лиходії, які викрали Санту, а й численні виклики, що вимагають не тільки сміливості, але й кмітливості. Місія стає не лише спробою врятувати Санта Клауса, але й порятунком Різдва, яке наразі опинилося під загрозою.
"Жахаючий 3"
Дата прем'єри: 7 листопада
Дія фільму починається через п’ять років після подій другої частини, де головна героїня Сієнна Шоу намагається відновити своє життя після пережитого жаху. Вона намагається знайти спокій у повсякденності, але це виявляється набагато складніше, ніж вона сподівалася. Проте її надії на мирне життя тривають недовго – жахливий клоун Арт і його жертва Вікторія пробуджуються, щоб розпочати нову хвилю вбивств.
Сюжет стрічки переплітає моторошні різдвяні сцени з непередбачуваною напругою, яка триматиме глядача в постійному тонусі. На тлі святкової атмосфери відбуваються жахливі події, які контрастують із радістю і веселощами. У цьому фільмі Різдво стає не лише часом святкування, а й ареною для нових жахів і насильства, що не дають героїні спокою.
"Жахаючий 3": дивіться онлайн трейлер фільму
"Емілія Перес"
Дата прем'єри: 7 листопада
Головна героїня фільму – успішна адвокатка, яка завжди була впевнена у своїх моральних принципах та професійних навичках. Проте її життя набирає нових обертів, коли вона отримує несподівану пропозицію: допомогти лідеру мексиканського наркокартелю пройти операцію зі зміни статі. Це рішення обумовлене бажанням наркобарона сховатися від влади та зайняти нову ідентичність, щоб уникнути переслідування.
"Емілія Перес": дивіться онлайн трейлер фільму
"Гладіатор II"
Дата прем'єри: 14 листопада
Декілька років тому Луцій став свідком жорстокого вбивства Максимуса – мужнього воїна, який став символом боротьби за справедливість. Вбивцею виявився його власний дядько, який через жадобу влади та впливу був готовий знищити будь-кого, хто стає йому на заваді. Цей жахливий спогад переслідує Луція, нагадуючи про жахливі часи, які він не може забути.
"Гладіатор II": дивіться онлайн трейлер фільму
Тепер, коли його дім було зруйновано жорстокими імператорами-тиранами, які безжально керують Римом, Луцій змушений увійти в Колізей – арені, де відбуваються криваві бої й де безстрашні гладіатори борються за виживання. Для нього це не лише бій за власне життя, але й шанс змінити хід історії.
У цій важкій ситуації Луцій усвідомлює, що його місія має значно більшу вагу. На карту поставлено не лише його особисте майбутнє, але й доля всієї імперії.
Також серед листопадових прем'єр:
- "Назавжди-назавжди" (21 листопада)
- "Wicked: Чародійка" (21 листопада)
- "Конклав" (21 листопада)
- "Ваяна 2" (28 листопада)
- "Марія" (28 листопада)
- "Єретик" (28 листопада)
Ці стрічки гарантовано створять атмосферу, наповнену радощами, та подарують незабутні моменти. Тож не пропустіть можливість зануритися у світ кіномистецтва цього листопада!