Цей місяць обіцяє бути насиченим блискучими прем'єрами, які не лише розважать вас, але й подарують нові емоції та враження. Від драм до комедій, від фантастики до трилерів – у кожного знайдеться щось на свій смак. Ми зібрали для вас добірку фільмів, які точно варто відвідати у кінотеатрі.

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10 фільмів, прем'єра яких відбудеться у листопаді

"Кодове ім'я "Червоний""

Дата прем'єри: 7 листопада

Санта Клауса, відомого під кодовим ім’ям "Червоний", було викрадено, і це створило небезпечну ситуацію для всього світу. Начальник служби безпеки Північного полюса, дізнавшись про цю жахливу новину, розуміє, що він мусить діяти швидко. Йому належить об'єднатися з найвідомішим у світі мисливцем за головами – людиною, яка має досвід у складних ситуаціях та не боїться ризикувати.

"Кодове ім'я "Червоний"": дивіться онлайн трейлер фільму

Разом вони вирушають у буремну кругосвітню місію, яка обіцяє бути сповнена небезпек і непередбачуваних поворотів. На їхньому шляху стоять не лише лиходії, які викрали Санту, а й численні виклики, що вимагають не тільки сміливості, але й кмітливості. Місія стає не лише спробою врятувати Санта Клауса, але й порятунком Різдва, яке наразі опинилося під загрозою.

"Жахаючий 3"

Дата прем'єри: 7 листопада

Дія фільму починається через п’ять років після подій другої частини, де головна героїня Сієнна Шоу намагається відновити своє життя після пережитого жаху. Вона намагається знайти спокій у повсякденності, але це виявляється набагато складніше, ніж вона сподівалася. Проте її надії на мирне життя тривають недовго – жахливий клоун Арт і його жертва Вікторія пробуджуються, щоб розпочати нову хвилю вбивств.

Сюжет стрічки переплітає моторошні різдвяні сцени з непередбачуваною напругою, яка триматиме глядача в постійному тонусі. На тлі святкової атмосфери відбуваються жахливі події, які контрастують із радістю і веселощами. У цьому фільмі Різдво стає не лише часом святкування, а й ареною для нових жахів і насильства, що не дають героїні спокою.

"Жахаючий 3": дивіться онлайн трейлер фільму

"Емілія Перес"

Дата прем'єри: 7 листопада

Головна героїня фільму – успішна адвокатка, яка завжди була впевнена у своїх моральних принципах та професійних навичках. Проте її життя набирає нових обертів, коли вона отримує несподівану пропозицію: допомогти лідеру мексиканського наркокартелю пройти операцію зі зміни статі. Це рішення обумовлене бажанням наркобарона сховатися від влади та зайняти нову ідентичність, щоб уникнути переслідування.

"Емілія Перес": дивіться онлайн трейлер фільму

"Гладіатор II"

Дата прем'єри: 14 листопада

Декілька років тому Луцій став свідком жорстокого вбивства Максимуса – мужнього воїна, який став символом боротьби за справедливість. Вбивцею виявився його власний дядько, який через жадобу влади та впливу був готовий знищити будь-кого, хто стає йому на заваді. Цей жахливий спогад переслідує Луція, нагадуючи про жахливі часи, які він не може забути.

"Гладіатор II": дивіться онлайн трейлер фільму

Тепер, коли його дім було зруйновано жорстокими імператорами-тиранами, які безжально керують Римом, Луцій змушений увійти в Колізей – арені, де відбуваються криваві бої й де безстрашні гладіатори борються за виживання. Для нього це не лише бій за власне життя, але й шанс змінити хід історії.

У цій важкій ситуації Луцій усвідомлює, що його місія має значно більшу вагу. На карту поставлено не лише його особисте майбутнє, але й доля всієї імперії.

Також серед листопадових прем'єр:

"Назавжди-назавжди" (21 листопада)

"Wicked: Чародійка" (21 листопада)

"Конклав" (21 листопада)

"Ваяна 2" (28 листопада)

"Марія" (28 листопада)

"Єретик" (28 листопада)

Ці стрічки гарантовано створять атмосферу, наповнену радощами, та подарують незабутні моменти. Тож не пропустіть можливість зануритися у світ кіномистецтва цього листопада!