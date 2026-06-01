Що вийде на Netflix в червні: 5 довгоочікуваних фільмів, які можуть стати улюбленими

Літо 2026 року обіцяє бути багатим на яскраві прем'єри. Зокрема, у червні вийде багато фільмів, як вже привертають увагу справжніх кіноманів.

Серед них – абсолютно різножанрові історії, тому кожен зможе обрати для себе щось по-справжньому особливе. Список майбутніх прем'єр вже опублікували на інстаграм-сторінці NetflixUA.

Які фільми вийдуть на Netflix у червні 2026 року?

У червні на глядачів чекає чимало яскравих кінопрем'єр, однак однією з найочікуваніших стане фільм "Офісний роман", прем'єра якого запланована на 5 червня 2026 року. Стрічка поєднає у собі жанри комедії та мелодрами, а головні ролі виконають Дженніфер Лопес і Бретт Ґолдштейн.

Творці вже інтригують глядачів, обіцяючи зухвалу романтичну комедію про таємний службовий роман.

Дженніфер Лопес і Бретт Ґолдштейн втілять образи трудоголіків, які наважаться прислухатися до поклику серця. Режисером фільму став Ол Паркер.



"Офісний роман" виходить на Netflix / Фото Netflix UA

Крім того, у прокат вийде чимало інших різножанрових стрічок, тож кожен зможе знайти щось для себе. У списку – і мультфільми для дітей, і трилери, і фільми, засновані на реальних подіях, і комедії.

Ось які ще прем'єри очікують на глядачів у червні 2026 року:

" Я Франкельда " – 12 червня 2026 року

" – 12 червня 2026 року " Повідомлення до Ізабелі " – 19 червня 2026 року

" – 19 червня 2026 року " В руках Данте " – 24 червня 2026 року

" – 24 червня 2026 року "Братик" – 26 червня 2026 року

Тож очікуйте на найяскравіші прем'єри та насолоджуйтеся безтурботністю першого місяця літа, переглядаючи улюблені стрічки на стримінговій платформі Netflix.