Варті перегляду: 6 захопливих фільмів, у яких події відбуваються протягом одного дня

Найвидатніші фільми в історії кіно відрізняються як за часом трансляції, так і за тривалістю оповіді. Якісь розповідають про цілі покоління однієї родини, а інші можуть зосереджуватися на короткому проміжку часу.

24 Канал зібрав фільми, дія яких відбувається упродовж одного дня. Це забезпечує високий рівень напруги, динамічність, акцент на важливих моментах, що робить стрічки обов'язковими до перегляду.

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"Роби як треба"

Фільм Спайка Лі показує день з життя людей, які живуть у Брукліні наприкінці 80-х. У центрі сюжету – кур'єр з піцерії, якою керує італо-американець та його син-расист. Фільм, що отримав номінації на Оскар і престижні нагороди, розповідає про природу упереджень та стереотипів.

"Роби як треба": дивіться трейлер онлайн

"12 розгніваних чоловіків"

Фільм розповідає про напружене засідання присяжних. Один з них намагається змінити думку інших щодо вироку – більшість вважають, що підсудний винний. Оригінальний підхід до фільму, дії якого відбуваються майже в одній кімнаті, зробив його цікавим та повноцінним.

"12 розгніваних чоловіків": дивіться трейлер онлайн

"Собачий полудень"

Сюжет заснований та реальній історії про пограбування бруклінського банку. У хлопців, які планували здійснити грабіж, все йде не за планом. Вони змушені тримати заручників, щоб домовитись з поліцією. Ці перемовини тривають цілий день.

"Собачий полудень": дивіться трейлер онлайн

"Хто боїться Вірджинії Вульф?"

Фільм розповідає про чоловіка й дружину, які грають одне з одним в емоційно жорстокі ігри. Після вечірки до них завітали гості, яким упродовж вечора стає дедалі некомфортніше. Тут події відбуваються вночі.

"Хто боїться Вірджинії Вульф?": дивіться трейлер онлайн

"До сходу сонця"

Американець Джессі та француженка Селін зустрічаються в поїзді та вирішують провести один день у Відні. Фільм ставить запитання: чи зможуть молоді люди розійтись зі сходом сонця та чи зможе раптове знайомство перерости у стосунки?

"До сходу сонця": дивіться трейлер онлайн

"Реаліті" (2023)

Молода жінка, яка служить в американській розвідці, здобула повагу колег та чималі знання. Попереду – лише успіх та блискуча кар'єра. Все змінюється, коли вона вирішує опублікувати секретні дані про втручання росіян у вибори президента США. У фільмі показують допит Реаліті.

"Реаліті": дивіться трейлер онлайн