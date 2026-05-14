6 культових фільмів з найвищими рейтингами, яким уже 40 років

Іноді найкращий спосіб познайомитися з фільмами найвищого ґатунку – це не шукати лише свіжі новинки, а зануритися в стрічки, яким уже багато років. Адже цікаво спостерігати за розвитком кіноіндустрії, відкриваючи для себе фільми, яким 30, 40 чи навіть 50 років.

Тому в матеріалі 24 Каналу ми зібрали добірку з 6 культових стрічок, яким уже виповнилося 40 років. Обирайте свого фаворита та пориньте в історії, створені десятиліття тому, але які й досі вражають глядачів.

Радимо Куди зникла Катерина Тишкевич, яка була у комі та боролась з важкою хворобою

Які культові фільми варто подивитись уже цього вечора?

Усі ці кінопроєкти вийшли у 1986 році, тож сьогодні їм уже 40 років. Вони витримали випробування часом і й досі мають високі рейтинги серед глядачів у всьому світі.

Часто глядачі обирають перегляд класичних стрічок, яким уже кілька десятиліть, замість новинок на Netflix чи інших стримінгових платформах. Тож якщо ви хочете бути впевненими у своєму виборі та провести справді вдалий вечір, зверніть увагу на ці фільми, яким уже виповнилося 40 років:

"Чужі" – військово-науково-фантастичний бойовик режисера Джеймса Кемерона.

"Чужі": дивіться онлайн трейлер фільму

"Взвод" – високорейтингова драма Олівера Стоуна. Це історія про війну у В'єтнамі. Стрічка отримала чотири премії Оскар у категоріях "Найкращий фільм", "Найкраща режисура", "Найкращий звук" та "Найкращий монтаж".

– високорейтингова драма Олівера Стоуна. Це історія про війну у В'єтнамі. Стрічка отримала чотири премії Оскар у категоріях "Найкращий фільм", "Найкраща режисура", "Найкращий звук" та "Найкращий монтаж". "Вихідний день Ферріса Бюллера" – популярна американська підліткова кінокомедія року режисера Джона Г'юза та співпродюсера Тома Джейкобсона. Головні ролі у фільмі зіграли Метью Бродерік, Міа Сара та Алан Рак, ролі другого плану виконали: Дженніфер Ґрей, Джеффрі Джонс, Сінді Пікетт, Еді Макклерг та Лайман Ворд.

"Вихідний день Ферріса Бюллера": дивіться онлайн трейлер фільму

"Залишся зі мною" – фільм з високим рейтингом, який заснований на повісті Стівена Кінга "Тіло".

– фільм з високим рейтингом, який заснований на повісті Стівена Кінга "Тіло". "Муха" – американський фентезійний фільм Девіда Кроненберга, який вийшов у 1986 році.

– американський фентезійний фільм Девіда Кроненберга, який вийшов у 1986 році. "Лабіринт" – фантастичний фільм 1986 року американського режисера Джима Генсона. Сюжет розповідає про дівчину, на ім'я Сара, яка вирушила в подорож дивним світом-лабіринтом, щоб врятувати свого брата від короля гоблінів Джарета.

"Лабіринт": дивіться онлайн трейлер фільму

Які ще фільми 1986 року стали легендарними?

Багато хто помилково вважає, що старі фільми вже втратили свою актуальність і варто надавати перевагу лише новинкам. Однак варто звернути увагу й на стрічки 1986 року, які точно заслуговують на перегляд.

Серед них – "Крокодил Данді" та "Зоряний шлях 4: Подорож додому". Ці фільми вже давно знайшли свого глядача, однак якщо ви ще не встигли їх подивитися, варто це виправити. Цікаві сюжети, талановиті актори та захопливі історії точно можуть сподобатися так само, як вони вже припали до душі сотням тисяч глядачів у всьому світі.