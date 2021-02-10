12 захопливих фільмів з Ліамом Нісоном, з якими точно не занудьгуєш

Вже з 11 лютого в Україні відбудеться прем'єра бойовика "Захисник" з Ліамом Нісоном у головній ролі. Перед виходом стрічки ми вирішили пригадати, які ролі актора вже встигли підкорити світ. І від різнопланованості Ліама Нісона у стрічках ви точно будете здивовані.

Без зайвих перебільшень можна з легкістю констатувати, що Ліам Нісон – унікальний актор. За роки зйомок в екшнах він не розгубив повагу визнаних режисерів та продюсерів, а молоді зірки продовжують захоплюватися талантом і професійною етикою культового британо-ірландського актора.

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З 11 лютого в кінотеатрах стартує новий фільм з Ліамом Нісоном – "Захисник" від режисера Роберта Лоренца, постійного продюсера фільмів Клінта Іствуда. Разом з актором у фільмі зіграла зірка серіалу "Вікінги", голлівудська актриса українського походження Кетрін Віннік, що поповнила список молодих акторів, які захоплені працьовитістю і ставленням Ліама Нісона до зйомок.

З нагоди нової гучної прем'єри 24 канал вирішив згадати найкращі ролі Ліама Нісона за його довгу та яскраву кар'єру.

"Людина пітьми"

Рік виходу – 1990

Рейтинг IMDb – 6,4

Майстер жахів і культовий автор "Зловісних мерців" Сем Реймі тільки в майбутньому зніме оригінальну трилогію "Людина-павук", а в 2021-му буде готувати до виходу другу частини "Доктора Стренджа". Раніше ж, у 1990 році, Реймі вперше спробував себе в супергеройському жанрі, густо змішавши його з хоррором і запросивши на головні ролі шанованих і на той час виключно драматичних акторів Ліама Нісона та Френсіс Макдорманд. Нісон, який левову частку фільму провів з забинтованим обличчям, з легкістю зміг зробити популярним фільм грою всього тіла та голосом. Одним словом – майстер.

"Людина пітьми": дивіться трейлер

"Список Шиндлера"

Рік виходу – 1993

Рейтинг IMDb – 8,9

Класичний чорно-білий фільм Стівена Спілберга, який отримав 7 премій Оскар, зокрема в категоріях Найкращий фільм, сценарій та режисура. Водночас стрічка залишила Ліама Нісона і Рейфа Файнса лише з номінаціями.

Актор блискуче зіграв реальну людину – німецького бізнесмена Оскара Шиндлера, який вів своїми силами боротьбу з жахами нацистського режиму. Загальновідомо, що слоганом фільму обрали цитату з Талмуда: "Той, хто рятує одне життя, рятує цілий світ". Оскар Шиндлер врятував куди більше одного життя. А Ліам Нісон своєю ствердною та впевненою грою рятував фільм від переходу у зайву сентиментальність.

"Список Шиндлера": дивіться трейлер

"Роб Рой"

Рік виходу – 1995

Рейтинг IMDb – 6,9

Прекрасний історичний фільм Майкла Кейтона-Джонса розповідає про реальну людину – главу клану шотландських горців Роба Роя МакГрегора. Це історія не про масштабну війну, а про щоденні "бойові дії", які доводилося вести у XVIII столітті гордим шотландцям за своє життя, честь та гідність, на яке нескінченно здійснювали замах пещені аристократи.

Ліам Нісон – ідеальний Роб Рой, людина честі й принципу. Крім того, в епіку зіграли Джессіка Ленг, Тім Рот, Джон Херт і Браян Кокс.

"Роб Рой": дивіться трейлер

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"Майкл Коллінз"

Рік виходу – 1996

Рейтинг IMDb – 7,2

Здається, в 1990-их коли режисери готувалися знімати історичне кіно про видатного, високого і мужнього героя – вони одразу дзвонили Ліаму Нісону. Після персонажів шотландських і німецьких, прийшла черга одного з головних борців за незалежність Ірландії – Майкла Коллінза. Актор зіграв видатного політика і військового лідера у фільмі, що охоплює період і війни за свободу від Британії, і внутрішніх міжусобиць. Для Нісона, ірландця за походженням, ця роль стала особливою. Разом з Ліамом у фільмі зіграли Алан Рікман, Ейдан Куїнн та Джулія Робертс.

"Майкл Коллінз": дивіться трейлер

"Зоряні війни: Прихована загроза"

Рік виходу – 1999

Рейтинг IMDb – 6,5

Ну а хто, крім Ліама Нісона, в той час міг би краще зіграти мудрого джедая? Ось і Джордж Лукас так подумав та запросив актора на роль Квай-Гон Джина – вчителя самого Обі-Ван Кенобі.

Джедай Нісону дістався трагічний, адже саме його дії багато в чому послужать тією силою, яка запустить невідворотні події в далекій-далекій Галактиці. Але Ліам Нісон – це вам не Джа-Джа Бинкс, щоб його хтось піддав остракізму. А його висока фігура у вбранні джедая з лазерним мечем – здається, найбільш відповідною. До слова, меч зі зйомок актор так і не повернув.

"Зоряні війни: Прихована загроза": дивіться трейлер

"Реальне кохання"

Рік виходу – 2003

Рейтинг IMDb – 7,6

Культовий різдвяний романтичний фільм Річарда Кертіса зібрав цілу плеяду британських і американських знаменитостей, щоб за допомогою по-різному пов'язаних новел поговорити про дуже різне кохання: розділене та ні, початок стосунків і згасання, флірт і справжні почуття. Одна з найбільш зворушливих ліній – це історія овдовілого вітчима Деніела (Ліам Нісон), який після смерті дружини намагається встановити зв'язок з її сином. І тоді, в 2003 році, це була одна з найбільш вдалих сюжетних ліній фільму. Водночас після реальної трагедії – загибелі акторки Наташі Річардсон, єдиної дружини Ліама Нісона – шанувальники і зовсім не можуть стримати сліз від цього фільму.

"Реальне кохання": дивіться трейлер

"Кінсі"

Рік виходу – 2004

Рейтинг IMDb – 7,0

"Поговорімо про секс" – каже нам теглайн біографічної драмедії режисера Білла Кондона. Але не думайте, що вас чекає щось заборонене. Ліам Нісон знову грає реальну історичну особистість – доктора Альфреда Кінсі, одного з перших в світі дослідників сексу й родоначальника сексології. Бувши вченим і викладачем в середині XX століття, Кінсі щиро не розумів, чому таке важливе явище залишається абсолютно невивченим, не уявляючи собі, яку скриньку Пандори він тим самим відкриває.

Ця роль – одна з найбільш тонких й іскрометних в кар'єрі Ліама Нісона. Також у фільмі зіграли Лора Лінні, Кріс О'Доннелл, Пітер Сарсгаард, Тімоті Хаттон, Джон Літгоу, Тім Каррі та Олівер Платт.

"Кінсі": дивіться трейлер

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"Бетмен: Початок"

Рік виходу – 2005

Рейтинг IMDb – 8,2

Щоб почати свою трилогію про Бетмена, Крістоферу Нолану був потрібен не тільки ідеальний Брюс Вейн, якого він знайшов в особі Крістіана Бейла, але і відповідний перший учитель, наставник з найсуворішою системою поглядів на життя. Ця роль дісталася Ліаму Нісону, який був настільки переконливий у кожній секунді фільму, що мимоволі розумієш – йому вже точно не важливий жанр фільму, ступінь його "серйозності" та інші фактори. Він грає чудово завжди. І роль Анрі Дюккарда по праву прикрасила фільмографію актора.

"Бетмен: Початок": дивіться трейлер

"Викрадена"

Рік виходу – 2008

Рейтинг IMDb – 7,8

Хто тільки не намагався копіювати легендарний монолог Ліама Нісона з викрадачем його екранної дочки, але ні в кого не виходило так чітко і спокійно пояснювати майбутньому мерцю про те, що його чекає. Навіть творці цього скромного за бюджетом (25 мільйонів доларів) трилера від студії Люка Бессона не очікували неймовірного успіху "Викраденої" в бокс-офісі. Та й на майбутню франшизу ніхто не сподівався. Але і глядачі, і навіть критики прихильно поставилися до екшну, а персонажі Ліама Нісона все частіше стали рятувати людей на великому екрані.

"Викрадена": дивіться трейлер

"Команда А"

Рік виходу – 2010

Рейтинг IMDb – 6,7

Сучасна повнометражна екранізація популярного серіалу 1980 – 1990-их від режисера "Козирних тузів" Джо Карнахана зібрала найсильніший акторський склад. У "Команді А" зіграли: Ліам Нісон, Бредлі Купер, Шарлто Коплі, Джессіка Біл, Патрік Вілсон та інші.

Фільм частково повторює сюжет телевізійного шоу – військовий спецзагін під командуванням полковника Джона "Ганнібала" Сміта (Ліам Нісон) підставляють, але брава четвірка примудряється втекти і, будучи поза законом, починає творити справедливість. Можливо, "Команда А" сценарно для 2010 року трохи і застаріла, але задоволення від акторської динаміки і відмінної постановки бойових сцен врятує ситуацію. Ну і спостерігати за сивочолим "Ганнібалом" з сигарою і ідеальним планом в голові – одне задоволення.

"Команда А": дивіться трейлер

"Мовчання"

Рік виходу – 2016

Рейтинг IMDb – 7,2

Мартін Скорсезе кілька десятиліть намагався перенести на великий екран роман Сюсаку Ендо. І не дивно, адже така історична постановка вимагає чималого бюджету, а вкладати кошти в історію єзуїтських священників, які піддаються в Японії жахливому покаранню за місіонерську діяльність – дуже ризикована справа.

За сюжетом, молоді священники (Ендрю Гарфілд та Адам Драйвер) відправляються на схід у спробі дізнатися правду про свого вчителя – отця Феррейру (Ліам Нісон), адже пройшли чутки, що під тортурами той відмовився від християнства. Ліам Нісон грає глибоко трагічну постать з притаманною тільки йому гідністю.

"Мовчання": дивіться трейлер

"Пасажир"

Рік виходу – 2018

Рейтинг IMDb – 6,3

У цьому непередбачуваному трилері Ліам Нісон грає колишнього поліцейського Майкла Макколі, який ось уже 10 років живе в передмісті Нью-Йорка і кожен день користується одним і тим же приміським поїздом, щоб дістатися до міста на роботу в страхову контору. Героя звільняють і він не може зізнатися в цьому своїй родині. Несподівано в поїзді він заводить розмову з чарівною незнайомкою у виконанні Віри Фарміги, яка ставить йому гіпотетичне питання. І раптово теоретичні розмови перетворюються в небезпечні практичні завдання, а герой Нісона виявляється у вкрай складній ситуації. У цьому фільмі актор знову довів, як легко йому даються персонажі, у яких є всього кілька секунд для прийняття складних рішень.

"Пасажир": дивіться трейлер

Новий фільм з Ліамом Нісоном у головній ролі буде не менш захопливим, аніж стрічки у цій добірці. Трилер "Захисник" розкаже глядачам про колишнього військового снайпера, який став на шляху у могутнього наркокартелю. А переглянути захопливий екшн українські кіномани зможуть з 11 лютого.

"Захисник": дивіться трейлер