Триматимуть у напрузі до кінця: 3 карколомні фільми на реальних подіях

Фільми, засновані на реальних історіях, завжди набувають більшої популярності. Кіноіндустрія ніколи не залишається осторонь важливих подій в історії та висвітлює ці моменти в кіно.

24 Канал розповість про напружені стрічки, за якими стоять реальні історії з життя. Вони здатні зворушити кожного глядача, але й тримати у захопленні до останньої хвилини.

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"Листи з Іодзіми"

Рік: 2006

Режисер: Клінт Іствуд

Історичний фільм розповідає про битву за Іодзіму – стратегічний пункт біля Японії. Події відбуваються під час Другої світової війни. Генерал Курібаясі береться командувати обороною, застосовуючи нетрадиційні погляди на тактику й відносин офіцерів з солдатами. Це викликає невдоволення підлеглих йому командирів.

"Листи з Іодзіми": дивіться трейлер онлайн

"Капітан Філліпс"

Рік: 2013

Режисер: Пол Ґрінґрасс

Фільм показує історію капітана Річарда Філліпса, судно якого захоплюють сомалійські пірати. Головний герой, якого грає Том Генкс, намагається захистити екіпаж і вести переговори з піратами, ризикуючи власним життям. Стрічка майстерно передає напругу та боротьбу за виживання.

"Капітан Філліпс": дивіться трейлер онлайн

"Впіймай мене, якщо зможеш"

Рік: 2002

Режисер: Стівен Спілберг

Стрічка розповідає про молодого хлопця Френка Ебігнейла на основі реальних подій його життя. Він у юному віці встиг видати себе за пілота, лікаря та адвоката, майстерно підробляючи документи та обманюючи людей. На своїй справі він заробив мільйони доларів.

Його переслідує агент ФБР Карл Генретті, але щоразу Френк знаходить спосіб утекти. Стрічка сповнена динаміки, гумору та психологічної гри між героєм і його переслідувачем

"Впіймай мене, якщо зможеш": дивіться трейлер онлайн