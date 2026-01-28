Тільки для найсміливіших: 6 горорів, від яких холоне кров у жилах

В епоху, коли культ тіла досяг свого апогею, боді-горор став найактуальнішим дзеркалом прихованих тривог суспільства. Фільми у цьому жанрі перестали бути нішевими: вони все частіше з'являються у програмах провідних фестивалів, викликають жваві обговорення критиків і глядачів і потрапляють у шортліст Оскару – як, наприклад, нашуміла "Субстанція".

Сучасні режисери використовують шокуючі фізичні трансформації, щоб максимально відверто поговорити з нами про ідентичність, страх старіння, соціальну нерівність та прагнення близькості. У добірці 24 Каналу ми зібрали шість стрічок – від сучасної класики Альмодовара до найсвіжіших провокацій Джулії Дюкорно, – які доведуть, що справжній жах (як і справжня краса) завжди ховається під шкірою.

Які боді-горори стали найкращими у сучасності?

"Субстанція" (2024)

Цей фільм Коралі Фаржа став справжньою культурною бомбою, вибухова хвиля від якої накрила і Канни, і соцмережі. У центрі сюжету – Елізабет Спаркл (фантастичне повернення на екрани легенди 1990-х Демі Мур), колишня зірка кіно, котру у день її 50-річчя через "похилий вік" звільняють з фітнес-телешоу, яке вона веде.

У розпачі Елізабет наважується на ін'єкцію загадкової "Субстанції", що обіцяє створити її кращу та молодшу версію. Так з'являється Сью: юна, прекрасна – справжнє втілення чоловічих фантазій! Дві версії однієї жінки мають жити по черзі – тиждень через тиждень, – але невдовзі Сью набридає такий порядок речей.

"Субстанція": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм, який починається як жорстка сатира на голлівудські стандарти краси, швидко перетворюється на феєричний візуальний атракціон, де тілесна деформація досягає майже барокової надмірності. Шум навколо стрічки був настільки потужним, що про "Субстанцію" говорили навіть ті, хто зазвичай оминає горори десятою дорогою.

На Каннському кінофестивалі Коралі Фаржа здобула нагороду за найкращий сценарій, а Демі Мур отримала за цю роль перший за всю свою багаторічну кар'єру "Золотий глобус" і першу ж номінацію на Оскар як найкраща акторка. Загалом "Субстанція" була представлена у п'яти оскарівських категоріях – включно з найпрестижнішою "Найкращий фільм", – та перемогла в одній: за найкращий грим та зачіски.

"Титан" (2021)

"Титан" Джулії Дюкорно – справжній "дикий шторм", який змінив правила гри в сучасному кіно. Сюжет розгортається навколо дівчини-стриптизерки Алексії, яка після автокатастрофи, що сталася в її дитинстві, живе з титановою пластиною в черепі та відчуває сексуальний потяг до металу та автівок, а ще – неконтрольовану агресію, котра зробила з неї серійну вбивцю.

Тікаючи від поліції, Алексія радикально змінює зовнішність і видає себе за зниклого сина пожежника Вінсента. І Вінсен приймає її, як рідну, оскільки і сам має специфічні таємниці…

"Титан": дивіться онлайн трейлер фільму

"Титан" – радикальне, подекуди шокуюче візуальне полотно, що досліджує межі людської плоті та ідентичності, – став справжнім тріумфатором Канн. Джулія Дюкорно виборола за цей фільм "Золоту пальмову гілку" Каннського кінофестивалю, ставши лише другою жінкою в історії, яка здобула цю нагороду.

"Шкіра, в якій я живу" (2011)

Коли за жанр боді-горору береться головний естет європейського кіно Педро Альмодовар, жанр позбувається брудних підвалів і переміщується у стерильні, наповнені мистецтвом інтер'єри.

У центрі сюжету фільму, знятого за книгою "Тарантул" Тьєррі Жонке, – геніальний пластичний хірург Роберт Ледгард, який після загибелі дружини одержимий ідеєю створення ідеальної людської шкіри, стійкої до будь-яких ушкоджень. Свої експерименти він проводить на таємничій полонянці Вірі, яка живе в його розкішному маєтку під постійним наглядом. Те, що починається як клінічний трилер, поступово розгортається у приголомшливу історію помсти, де тіло стає інструментом контролю, а фінал залишає глядача в стані абсолютного заціпеніння.

"Шкіра, в якій я живу": дивіться онлайн трейлер фільму

Стрічка отримала премію BAFTA як найкращий фільм іноземною мовою. Критики й досі називають її однією з найвитонченіших робіт Альмодовара, підкреслюючи, як майстерно режисер розкрив у боді-горорі теми ідентичності, гендеру та етичних меж науки.

"Безмежний басейн" (2023)

Сюжет знайомить нас із письменником-невдахою Джеймсом та його дружиною Ем, які відпочивають на закритому курорті вигаданої країни Ла Толка. Після фатальної ДТП з'ясовується, що за місцевими законами на героя чекає страта, проте за великі гроші він може створити власного клоуна-двійника, якого вб'ють замість нього. Побачивши свою смерть на власні очі, Джеймс потрапляє у вир гедоністичного насильства та тілесних мутацій, очолюваний фатальною і небезпечною Габі, яку блискуче зіграла "королева горорів" Міа Гот.

"Безмежний басейн": дивіться онлайн трейлер фільму

Фільм викликав справжній фурор на фестивалях "Санденс" та Берлінале викликала справжній фурор, а глядачі в соцмережах ще довго сперечалися про "ту саму" сцену з клонуванням. "Безмежний басейн" – це галюциногенний коктейль із соціальної сатири та фізіологічного жаху, який змушує задуматися: чи залишається в нас душа, якщо тіло можна нескінченно копіювати та нищити.

"Сире" (2016)

Саме з цієї стрічки почалося головної майстрині сучасного європейського боді-горору, режисерки та сценаристки Джулії Дюкорно, про яку ми вже згадували вище.

У центрі історії – юна Жустін, переконана вегетаріанка та відмінниця, яка вступає до ветеринарного коледжу. Після жорстокого ритуалу посвяти, де її змушують скуштувати сиру кролячу печінку, дівчина несподівано відкриває у собі нестримний та небезпечний голод – непереборну жагу до людської плоті.

"Сире": дивіться онлайн трейлер фільму

Те, що могло стати звичайним "фільмом жахів про канібалів", у руках Дюкорно перетворилося на тонку психологічну драму про пробудження сексуальності та болісний процес дорослішання.

Світова прем'єра в Каннах супроводжувалася неабияким гайпом: медіа рясніли заголовками про те, що на показах чергували карети швидкої допомоги, адже глядачі втрачали свідомість від реалістичності побаченого. Проте за шоковою оболонкою критики розгледіли справжній шедевр, нагородивши стрічку призом ФІПРЕССІ.

"Альфа" (2025)

Нова стрічка Джулії Дюкорно – це, мабуть, її найбільш вразлива та особиста робота, де замість агресивної сексуальності чи канібальського апетиту на перший план виходить щемлива екзистенційна тривога. Події розгортаються на зламі 80-х та 90-х років навколо 13-річної Альфи, яка робить собі татуювання брудною голкою саме тоді, коли світ охоплює загадкова пандемія, що перетворює інфікованих на застиглі мармурові статуї. Разом із матір'ю-лікаркою та наркозалежним дядьком дівчина опиняється в ізоляції, намагаючись знайти розраду серед загального страху та соціального відчуження.

"Альфа": дивіться онлайн трейлер фільму

"Альфа" брала участь в основному конкурсі Каннського кінофестивалю, де після прем'єри глядачі влаштували команді 12-хвилинні овації. Хоча критики розділилися в оцінках щодо фільму – від захвату новою мовою режисерки до зауважень щодо непростої структури стрічки, – усі вони одностайні в одному: "Альфа" – це візуальний шедевр, де кожен "мармуровий" кадр є метафорою втраченого часу та потреби у прийнятті та любові.

В Україні стрічку вперше показали влітку на Одеському кінофестивалі, а в широкий прокат у нас вона виходить вже 29 січня.