Від них мороз по шкірі: 2 фільми жахів з високим рейтингом

Існує безліч фільмів жахів, але мало які з них можуть справді полоскотати нерви. Розповідаємо про стрічки з високим рейтингом, які не залишать без емоцій.

Хорори для багатьох – це спосіб подолати власні страхи й навіть стрес, хоч такий метод підходить не всім. У добірці Кіно 24 ви знайдете 2 фільми з високим рейтингом, які сподобаються любителям моторошних історій.

До слова Нокаут від яскравих емоцій: 3 найкращі фільми про боксерів

"Екзорцист"

: 1973: Вільям Фрідкін: 8.1

Відома акторка Кріс Макніл помічає дивні напади у 12-річної доньки. Дівчинка була раніше чемною і слухняною, але тепер її характер став жахливим. Лікарі розводять руками, тим часом ситуація погіршується. Через Ріган помирає режисер Деннінгс – немає сумнівів, що у дівчинки захворювання. Та католицький пастор Каррас має іншу думку: Ріган одержима дияволом.

"Екзорцист": дивіться трейлер онлайн

Цей класичний фільм жахів точно заслуговує вашого перегляду. Він був номінований на 10 премій Оскара, але отримав лише дві з них. Цікаво, що за версією тижневика Entertainment Weekly фільм "Екзорцист" визнаний найстрашнішим за всю історію кіно.

"Чужий"

: 1979: Рідлі Скотт: 8.5

Події фільму відбуваються у далекому майбутньому, коли звичними стають інопланетні відрядження. Один з екіпажів астронавтів отримує сигнал лиха з невідомої планети. Група відправляється на розвідку та знаходить корабель, що потрапив у катастрофу. У ньому виявляють труп пілота-інопланетянина.

На кораблі рятівники знаходять незрозумілі кокони. Один із них розкрився від доторку: монстр із нього вистрибує та присмоктується до лиця помічника капітана, пропалюючи його захисний костюм. Капітан вирішує не кидати товариша, а забрати його разом з істотою на буксир, що стає великою помилкою.

"Чужий": дивіться трейлер онлайн

Якщо вам більше цікаві науково-фантастичні фільми, ця кінокартина точно викличе мороз по шкірі. Ця стрічка отримала низку нагород, відзнак і номінацій, серед яких Оскар. Британський часопис Empire дав йому 33 позицію в списку найкращих фільмів усіх часів.