Деякі з цих стрічок викликали справжній переполох у кінотеатрах, інші – суперечки через надмірну жорстокість. Але забути їх після перегляду непросто.

24 Канал розповідає про п'ять горорів, які свого часу перевернули уявлення про жанр жахів.

"Психо" (1960)

Рейтинг IMDb: 8,5/10

Жанр: психологічний горор, трилер, детектив.

Альфред Гічкок створив стрічку, яка змінила правила гри для трилерів і фільмів жахів. На момент виходу "Психо" порушував чимало звичних для Голлівуду правил: режисер не боявся вбивати важливих персонажів, грати з очікуваннями глядачів і залишати після себе більше запитань, ніж відповідей. Особливої уваги заслуговує знаменита сцена в душі, для знімання якої знадобилося сім днів і близько 70 ракурсів камери. Навіть сьогодні вона залишається однією з найвпізнаваніших в історії кіно.

Дивіться трейлер фільму "Психо" онлайн:

"Екзорцист" (1973)

Рейтинг IMDb: 8,1/10

Жанр: надприродний горор, психологічний жах, драма.

Вільям Фрідкін зняв фільм, після прем'єри якого деякі глядачі не могли досидіти до фінальних титрів. Стрічка настільки сильно вплинула на публіку, що під час показів повідомляли про непритомність, нудоту та людей, які залишали кінозали. Історія одержимості дівчинки Реган лякала не лише моторошними образами, а й тим, що відбувалося з її родиною. До того ж фільм зачепив релігійні теми, які на той час залишалися особливо чутливими для американського суспільства. "Екзорцист" отримав дві премії "Оскар" і став одним із найвідоміших горорів усіх часів.

Дивіться трейлер фільму "Екзорцист" онлайн:

"Техаська різанина бензопилою" (1974)

Рейтинг IMDb: 7,4/10

Жанр: слешер, психологічний горор, трилер.

Тобі Гупер довів, що для справжнього жаху не обов'язково демонструвати криваві сцени на кожному кроці. Його фільм лякав передусім атмосферою безвиході, натуралістичною операторською роботою та відчуттям, ніби все відбувається насправді. Стрічка викликала серйозні суперечки через жорстокість і тривалий час мала проблеми з прокатом у Великій Британії. Британська рада з класифікації фільмів спочатку відмовила їй у сертифікаті для показу, а деякі місцеві ради запровадили власні заборони. Згодом картина стала класикою жанру та вплинула на розвиток слешерів.

Дивіться трейлер фільму "Техаська різанина бензопилою" онлайн:

"Муха" (1986)

Рейтинг IMDb: 7,6/10

Жанр: боді-горор, наукова фантастика, драма.

Девід Кроненберг запропонував глядачам зовсім інший тип жаху – поступове перетворення людського тіла на щось невпізнаване. Джефф Голдблюм зіграв науковця, чий експеримент із телепортацією обертається катастрофою. Особливість фільму – практичні спецефекти, які й сьогодні можуть викликати відразу навіть у досвідчених шанувальників горорів. За моторошною зовнішньою оболонкою ховається трагічна історія про втрату себе, кохання та неможливість зупинити власне руйнування. Критики високо оцінили роботу Кроненберга, а стрічка отримала "Оскар" за найкращий грим.

Дивіться трейлер фільму "Муха" онлайн:

"Кінопроба" (1999)

Рейтинг IMDb: 7,1/10

Жанр: психологічний горор, боді-горор, трилер.

Японський режисер Такасі Мііке майстерно грає з очікуваннями аудиторії. Спочатку "Кінопроба" нагадує неквапливу романтичну історію про чоловіка, який після смерті дружини намагається знову знайти кохання. Однак поступово атмосфера змінюється, а стрічка перетворюється на психологічний кошмар із надзвичайно жорстокими сценами. Саме цей контраст зробив фільм одним із найвідоміших представників японського горору. Після показів на міжнародних фестивалях він привернув увагу до творчості Мііке за межами Японії та здобув репутацію однієї з найбільш тривожних стрічок свого часу.

Дивіться трейлер фільму "Кінопроба" онлайн:

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