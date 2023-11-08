7 найкращих фільмів у жанрі фантастики, які допоможуть втекти від реальності

Жанр фантастики – це, коли тут і зараз можна побачити майбутнє, вирушити в минуле або здійснити космічну подорож. Фільм у цьому жанрі стане найкращим вибором для тих, хто хоче віддихнути від реальності та поринути у загадковий світ справжнього дива.

У наступній добірці 24 Каналу знайдете найкращі фільми у жанрі фантастики, які можна переглянути онлайн. Обирайте стрічку та забудьте на деякий час про реальність, насолоджуючись переглядом.

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Найкращі фантастичні фільми

"Вартові Галактики"

Рік: 2014

Країна: США

Рейтинг IMDb: 8.0

Відважний мандрівник Пітер Квілл виявляє в руках таємничий артефакт, який належить безжалісному злодію Ронану. Ронан готується до захоплення Всесвіту, і Пітер опиняється в середині міжгалактичного полювання, де він сам стає жертвою. Щоб врятувати своє життя і запобігти катастрофі, він об'єднується з незвичайними союзниками: войовничим єнотом по кличці Ракета, людиноподібним деревом Грутом, смертельно небезпечною Гаморою й одержимим жагою помсти Драксом, також відомим як Руйнівник.Пітер розуміє, яка потужна сила приховується в артефакті і яку загрозу він несе для всесвіту. Він готовий піти на всі можливі жертви, щоб об'єднати цих випадкових союзників і взяти участь у вирішальній битві за долю галактики.

"Вартові Галактики: дивіться онлайн трейлер фільму

"Аватар: Шлях води"

Рік: 2022

Країна: США

Рейтинг IMDb: 7.6

Ця стрічка розповідає історію сім'ї Саллі: Джейка, Нейтірі та їхніх дітей. Фільм розглядає низку проблем, які переслідують цю сім'ю, і їхній шлях, який вони подолають, щоб захистити один одного від небезпеки. Фільм описує битви, які вони ведуть, щоб вижити, і трагедії, які вони разом переживають.

"Аватар: Шлях води": дивіться онлайн трейлер фільму

"Школа добра і зла"

Рік: 2022

Країна: США

Рейтинг IMDb: 6.0

Ця кінострічка розповідає історію найкращих подруг Софії та Агати, які опиняються на протилежних сторонах сучасної казки. Вони вступають в магічну школу, де юних героїв навчають боротися за збереження рівноваги між добром і злом.

"Школа добра і зла": дивіться онлайн трейлер фільму

"Доктор Стрендж: У Мультивсесвіті божевілля"

Рік: 2022

Країна: США

Рейтинг IMDb: 6.9

Фільм розкриває Мультивсесвіт і розширює його межі, надаючи глядачеві можливість поглибитися в невідомий світ разом із Доктором Стренджем. За допомогою вже відомих і нових містичних союзників він перетинає дивовижні та небезпечні альтернативні реальності, щоб протистояти таємничому супротивнику.

"Доктор Стрендж: У Мультивсесвіті божевілля": дивіться онлайн трейлер фільму

"Нова реальність"

Рік: 2023

Країна: США

Рейтинг IMDb: 5.9

У найближчому майбутньому, коли окуляри доповненої реальності вже стали загальнопоширеними, молодий чоловік, який страждає на агорафобію, долає неймовірні перешкоди у своєму житті, коли він стикається з таємничим штучним інтелектом, що перетворює кожен аспект його існування на гру.

"Нова реальність": дивіться онлайн трейлер фільму

"Проєкт "Адам""

Рік: 2022

Країна: США

Рейтинг IMDb: 6.7

Історія розгортається навколо Адама Ріда, що нещодавно втратив свого батька. Хлопчик залишився самотнім і переповненим тугою, і не відчуває ніякої радості від життя. У школі його однолітки тільки погіршують психологічний стан. Але одного разу вночі Адам стає свідком катастрофи невідомого літального об'єкта і потрапляє в гараж, де зустрічає дорослого себе. Дорослий Адам розповідає хлопчику про спеціальне завдання, пов'язане з їхнім батьком.

"Проєкт "Адам"": дивіться онлайн трейлер фільму

"Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка і чарівна шафа"

Рік: 2005

Країна: США, Велика Британія

Рейтинг IMDb: 6.9

Чотирьох дітей батьки відправляють з Лондона в село, де проживає старий професор, щоб уникнути бомбардування міста під час війни. У будинку професора діти випадково відкривають таємничу шафу, через яку потрапляють у казкову країну Нарнію, де існують фантастичні люди, тварини й істоти. З'ясовується, що ця країна перебуває під владою злої Чаклунки, через яку там панує вічна зима і війни. Діти обирають залишити власні проблеми та допомогти царю Аслану в боротьбі з Чаклункою, розірвати її заклинання і визволити жителів Нарнії.

"Хроніки Нарнії: Лев, чаклунка і чарівна шафа": дивіться онлайн трейлер фільму