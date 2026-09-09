Мультяшки серед нас: 9 найкрутіших фільмів, де реальність зустрічається з анімацією

Гібридне кіно, де соковита анімація гармонійно вплітається в реальні декорації та взаємодіє з живими акторами, – абсолютний кінематографічний делікатес, який поєднує "смак дитинства" і дорослий гумор та стиль.

24 Канал підготував затишну добірку яскравих гібридних проєктів – від безсмертної класики Роберта Земекіса про кролика Роджера до яскравої новинки, де анімований Койот з Looney Tunes зустрінеться в суді з реальним Джоном Сіною.

"Том і Джеррі" (2021)

Рейтинг IMDb – 5,3

Уявіть собі п'ятизірковий мангеттенський готель, де от-от має гримнути "весілля століття", а натомість вибухає хаос "всеготельного" масштабу. Усе тому, що режисер Тім Сторі випустив у світ живої реальності найвідоміших анімаційних хуліганів – Тома і Джеррі. За сюжетом, чарівна й спритна готельна працівниця Кайла бере на роботу кота Тома, аби той виселив із розкішних апартаментів нахабне мишеня Джеррі. Але останній, звісно ж, не готовий здатися без бою.

"Том і Джеррі": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes стрічка отримала здебільшого прохолодні відгуки. Оглядачі хвалять класичний гумор та візуальний стиль анімації головних героїв, але нарікають на слабкий сценарій.

Франшиза "Їжак Сонік"

Рейтинг IMDb – 6,5

Екранізації культових відеоігор зазвичай нагадують ходіння мінним полем, але ця франшиза, що наразі включає три стрічки – 2020-го, 2022-го і 2024 року, – стала гарним винятком. У першій частині надзвуковий блакитний бунтар, їжак-прибулець Сонік тікає на Землю, влаштовує випадковий енергетичний колапс і знаходить прихисток у провінційного шерифа Тома. Та паралельно за Соніком як винуватцем енергетичної аварії починає полювати уряд, а очолює пошуки геніальний, але злий доктор Роботнік.

У сиквелі доктор Роботнік повертається на Землю з вигнання на іншу планету. І повертається не один: разом із новим союзником, могутньою єхидною Наклзом, вони шукають містичний Майстер-Смарагд, який здатен знищувати та створювати цілі світи. А Сонік намагається їх зупинити.

У третій частині синьому їжаку доводиться протистояти надпотужному й загадковому Їжаку Шедоу – своєрідному альтер-его Соніка. Водночас незрівнянний Джим Керрі влаштовує абсолютний бенефіс, граючи одразу і доктора Роботніка, і його божевільного діда.

"Їжак Сонік": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes критики схвально оцінили франшизу за легкий темп, чарівний редизайн головного героя та харизматичну ексцентричну гру Джима Керрі в ролі доктора Роботніка. Оглядачі зауважили, що це напрочуд вдала сімейна адаптація культової відеоігри.

"Ліло і Стіч" (2025)

Рейтинг IMDb – 6,7

Торік культовий мультфільм Disney 2002 року перетворився на яскраве гібридне кіно. За сюжетом, самотня дівчинка Ліло забирає з притулку дивну синю істоту, щиро вважаючи її кумедним песиком, хоча насправді це генетично модифікований інопланетний втікач – експеримент 626. Цей зухвалий блакитний бешкетник із вибуховим характером і бездонними очима здатний за хвилину рознести будинок на друзки, але від його нестримного шарму і дитячої безпосередності тане навіть найчерствіше серце.

Події фільму відбуваються на Гаваях, і весь він просякнутий теплою філософією охана. У традиційному гавайському суспільстві слово ohana, що означає "родина", об'єднує не лише найближчих кровних родичів, а й друзів, учителів і навіть випадкових попутників, які стали для тебе опорою – усіх, з ким ти можеш бути собою, за кого ти відчуваєш відповідальність і хто тримає тебе за руку під час шторму. І саме духу охани вчать нас Ліло і Стіч, адже "охана – це родина. А родина – це коли нікого не кидають і не забувають".

"Ліло і Стіч": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти похвалили фільм за збереження душевного настрою оригіналу, теплу філософію охани та вдалий візуальний баланс між CGI-Стічем і живими акторами. Втім, окремі автори вказали на передбачуваність сюжетних ходів класичного ремейку.

"Чіп і Дейл: Бурундуки-рятівники" (2022)

Рейтинг IMDb – 6,9

У цій винахідливій гібридній комедії намальовані персонажі живуть у Лос-Анджелесі впізнаваним життям голлівудських акторів-ветеранів поруч із реальними людьми. За сюжетом, минуло чимало років після закриття їхнього легендарного шоу: Чіп обрав безпечну рутину і працює страховим агентом, тоді як Дейл зробив собі карколомну "CGI-операцію", аби змінити вигляд і повернути колишню славу. Коли їхній давній колега зникає, колишнім рятівникам доводиться знову об'єднати зусилля, розплутуючи глобальну змову чорного ринку піратських ремейків.

"Чіп і Дейл: Бурундуки-рятівники": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На Rotten Tomatoes стрічка здобула захват рецензентів за дотепну сатиру над сучасним Голлівудом, винахідливі камео персонажів різних студій та гумор, який однаково добре працює для дітей і дорослих.

Франшиза "Кролик Петрик"

Рейтинг IMDb – 6,6

У першій стрічці "Кролик Петрик" (2018 року) знаменитий вухатий бунтар у фірмовій блакитній куртці розгортає зухвалу партизанську війну за розкішний город проти нового педантичного спадкоємця маєтку Томаса Макгрегора.

Водночас у сиквелі "Кролик Петрик 2: Втеча до міста" (2021 року) втомлений від ярлика "вічного бешкетника" пухнастий герой тікає з затишного сільського раю до галасливого мегаполіса, де встрягає в сумнівну авантюру з цинічними міськими тваринами.

"Кролик Петрик": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes франшиза отримала здебільшого позитивні відгуки за бадьору енергію, експресивну гру Донала Глісона та виразну CGI-анімацію.

"Minecraft: Фільм" (2025)

Рейтинг IMDb – 5,6

Кінематографічна адаптація культової відеоігри перетворила знайому мільйонам "піксельну пісочницю" на яскравий сюрреалістичний блокбастер. За сюжетом, четверо невдах і аутсайдерів через загадковий портал несподівано переносяться з реального світу просто у дивовижний кубічний вимір. Аби вижити серед піґлінів і зомбі та знайти шлях додому, їм доведеться опанувати правила гри й об'єднатися з досвідченим тутешнім майстром-крафтером.

Авторам вдалося зібрати вибуховий акторський ансамбль, де справжніми двигунами гумору в кадрі стали Джек Блек і Джейсон Момоа. Блек із його нестримною експресією та фірмовою самоіронією органічно втілює образ бувалого провідника Стіва, тоді як Момоа в амплуа ексцентричного колишнього чемпіона Minecraft додає стрічці хуліганського драйву та брутального шарму.

"Minecraft: Фільм": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначили яскраву комедійну взаємодію Джека Блека та Джейсона Момоа. Водночас оглядачі підкреслили, що кінокартина розрахована все ж на фанатів гри та підлітків.

"Пікселі" (2015)

Рейтинг IMDb – 5,6

Уявіть собі світ, де аркадні відеоігри з 1980-х раптово матеріалізуються у формі гігантських сяйливих пікселів і вирішують знищити Землю через міжгалактичне непорозуміння. У цій вибуховій фантастичній комедії від Кріса Коламбуса – режисера, який справді знається на кінематографічній ностальгії – на захист людства стає екстравагантна компанія колишніх геймерів-чемпіонів. Вони дістають із пилу джойстики й влаштовують грандіозну битву з культовими монстрами на чолі з ненаситним Пекменом просто посеред сучасних мегаполісів.

"Пікселі": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes стрічка зіткнулася з різкою критикою за слабку структуру жартів та нереалізований потенціал ностальгічної концепції. Однак окремі сцени та появу Пекмена назвали яскравими моментами фільму.

"Хто підставив кролика Роджера" (1988)

Рейтинг IMDb – 7,7

За сюжетом, події розгортаються в альтернативному Голлівуді 1947 року, де люди й анімаційні герої разом знімаються в кіно і ділять буденність. Приватний детектив Едді Валіант, чиє серце розбите давньою трагедією, змушений узятися за розслідування гучного вбивства Марвіна Акме, засновника могутньої корпорації АКМЕ. У скоєному несправедливо звинувачують харизматичного й панічно тривожного персонажа – кролика Роджера. Однак якщо останній не є вбивцею, то хто ж і навіщо його підставив?

"Хто підставив кролика Роджера": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes фільм має практично абсолютне визнання критиків. Вони називають його бездоганним шедевром нуар-комедії та революційним тріумфом поєднання живої зйомки й анімації.

"Койот проти АКМЕ" (2026)

Рейтинг IMDb – 7,6

Якщо у "Хто підставив кролика Роджера" корпорація АКМЕ виступала лише фоном для анімаційних пригод, то в новому фільмі "Койот проти АКМЕ" вона перетворюється на повноправного відповідача у гучному судовому процесі.

Сюжет розгортається навколо Хитрого Койота, змученого нескінченною гонитвою за Дорожним Бігуном. Одного дня Койот вирішує через суд покарати АКМЕ виробника абсурдних динамітів, бомб і катапульт, за допомогою яких він роками намагався вполювати Бігуна, але ті щоразу ламалися, вибухали не тоді, коли треба тощо. У цьому юридичному двобої союзником Койота стає адвокат Кевін, тоді як інтереси всемогутньої корпорації захищає говіркий цинічний юрист, якого грає Джон Сіна.

"Койот проти АКМЕ": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes оглядачі зустріли фільм з великим ентузіазмом, відзначивши абсурдну комедію та блискучий екранний тандем Вілла Форте й Джона Сіни.

А якщо ви хочете подарувати собі і своїм дітям незабутній сімейний вечір, ми підготували добірку мультфільмів з глибокими сенсами.