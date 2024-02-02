Від мелодрам до фантастики: 5 книжок, які екранізують у 2024 році

У 2024 році в кінотеатрах вийде чимало фільмів, серед яких довгоочікувані екранізації. Серед них будуть стрічки різних жанрів, тож кожен знайде те, що до смаку.

Про політику, підлітків, фантастику, війну, непросте дитинство та кохання, довжиною в життя. Далі ознайомлюйтеся з описами й додавайте фільми у список бажань на 2024.

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Ґолда Меїр "Моє життя"

Дата прем'єри: 25 січня

Автобіографічна книга єдиної жінки, яка очолювала ізраїльський уряд та була однією з засновниць держави Ізраїль, киянки за походженням, Ґолди Меїр. Дивовижна казка про Попелюшку, яка народилася в бідній єврейській родині й пережила дві еміграції, а потім послідовно стала послом, міністром і, зрештою, главою уряду суверенної держави.

"Ґолда": дивіться онлайн трейлер фільму

Френк Герберт "Дюна"

Дата прем'єри: 29 лютого

Тільки на далекій планеті Арракіс видобувають меланж – найрідкіснішу речовину, яка може подовжувати життя, сприяти міжзоряним подорожам та багато чого ще. Вороги правлячого клану Атрідів захопили планету, й герцогу Полу доведеться здобути корінних мешканців Арракіса, зоб повести армію проти незліченних сил супротивника.

"Дюна: Частина друга": дивіться онлайн трейлер фільму

Коллін Гувер "Покинь, якщо кохаєш"

Дата прем'єри: 21 червня

Лілі втрачає тата й знову поринає у спогади про непросте дитинство. Будинок її батьків ніколи не був затишним сімейним гніздечком, адже Лілі з мамою постійно жили в напруженні через агресивний характер батька. Нарешті дівчина готова збудувати свою родину, однак спочатку їй треба наважитися розірвати коло страху, прощення, нерішучості та любові.

Андрій Курков "Сірі бджоли"

Кіно навчає нас вірити в неможливе.допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Дата прем'єри: на 53-ому Роттердамському міжнародному кінофестивалі з 25 січня

Двоє чоловіків – пенсіонер Сергій Сергійович і його колишній однокласник Пашка живуть у сірій зоні. Вони навчилися вести свій побут під снарядами й не бояться непроханих озброєних гостей. Та навіть цей хиткий світ руйнується, коли в селі з'являється російський снайпер.

"Сірі бджоли": дивіться онлайн трейлер фільму

Дженні Хан "Літо без тебе – не літо"

Дата прем'єри: 14 липня

Це продовження книжки "Цього літа я стала вродливою". Після смерті Сюзанни життя родини Беллі та Фішерів змінюється. Половина літа проходить без звичного будиночка на пляжі, тривалих посиденьок біля басейну та веселих сімейних вечорів. Здавалося, що Беллі більше ніколи не поїде у Казінс, але раптове зникнення Конрада змінює плани дівчини.