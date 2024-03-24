Трагедії на знімальному майданчику: 3 фільми, на зйомках яких загинули актори

Знімальний процес – непросте завдання, особливо якщо у фільмі відбувається стрілянина, бійка чи небезпечні трюки. На жаль, інколи зйомки не обходяться без інцидентів та нещасних випадків, які коштують життя акторам.

У матеріалі Кіно 24 дізнавайтеся про фільми, на зніманнях яких стався трагічний випадок. Мова йде про загиблих акторів Брендона Лі, Вік Морроу та Марту Менсфілд.

До слова За кілька днів у нього мало бути весілля: на фронті загинув кінооператор Олесь Самчук

"Ворон" – Брендон Лі

Спадкоємець Брюса Лі виконував головну роль у фантастичному фільмі "Ворон" 1994 року. Стрічка розповідає про рок-музиканта, який воскресає через рік після вбивства та готовий помститися через свою смерть і захистити кохану дівчину.

В одній зі сцен вітру кулі 44 калібру застрягло у стволі пістолета. У наступній сцені, коли вистрілили холостим патроном, кулю теж вибили. Вона пошкодила органи Брендона Лі та вразила його в живіт. Актору було 28 років.



Брендон Лі / Фото з інстаграму актора

"Сутінкова зона" – Вік Морроу

Художній фільм 80-х складається з кількох епізодів, над кожним з яких працював певний режисер. Це різні історії, наприкінці яких розкривається таємниця п'ятого виміру.

На жаль, трагічний випадок затьмарив сам фільм. На знімальному майданчику актор Вік Морроу загинув через аварію вертольота. Гвинтокрил втратив керування та впав на землю. Померли також двоє дітей-акторів: Рене Шинн Чен і Майк Дінь Лі. Тоді Стівен Спілберг і пілот літака постали перед судом, але угоду між ними та сім'ями постраждалих була укладена в позасудовому порядку.



Вік Морроу / Фото з інстаграму Вілліама Манні

"Уорренс з Вірджинії" – Марта Менсфілд

Німа драма 1924 року розповідає про закохану пару. На заваді їхньому коханню стає громадянська війна, через що вони опиняються по різні боки.

Гравчиня головної ролі на завершеннях знімань вирішила перепочити в авто з друзями. Учасник касту почав курити сигарету та випадково впустив запалений сірник на сукню Марти. Вона миттєва загорілася. Дівчину встигли доправити до лікарні, але кількість опіків та ушкоджень була надто великою для життя.



Марта Менсфілд / Фото з Вікіпедії

Останній відомий випадок трагедії на знімальному майданчику – смерть операторки Галини Гатчінс. Судовий процес над Алеком Болдвіном досі триває. Наступний судовий процес запланований на 9 липня.