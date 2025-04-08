Вийшли останні серії серіалу "Ключі від правди": мережу довели до сліз останні кадри стрічки

Відбувся фінал одного із найрейтинговіших українських серіалів "Ключі від правди". Детективна стрічка справила неабияке враження на глядачів.

Мережа уже просто гудить від відеоуривків з фінальними хвилинами стрічки, які просто доводять до сліз. У матеріалі Кіно 24 розповімо чим закінчився серіал "Ключі від правди" та покажемо, що публікують українці у мережі.

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Чим закінчився серіал "Ключі від правди"

Довгоочікуваний фінал змусив українців добряче похвилюватись за улюблених героїв. Врешті, підлий Самойлов та його спільники отримали по заслугах. Хоча багатьом глядачам сподобалась пара Валерії та Едуарда, вона його зовсім не кохала. Ба більше, він був її найбільшим ворогом.

Валерія та Олекса були за одне впродовж усіх фінальних епізодів. Вони діяли як команда. І лише в останній серії закохані нарешті змогли просто обійнятись і розслабитись.

Брата Валерії визнали не вбивцею, а професійним журналістом, який прагнув викрити банду кілерів. Зрештою, це вдалось зробити Валерії та її близьким людям. Справедливість, якої вони так палко прагнули, нарешті відбулась.

У тіктоці зараз вірусяться відео з фінальними хвилинами останнього епізоду, які просто доводять до сліз. На ньому усі люди, які підтримували Валерію і стали для неї найріднішими, сидять за одним столом і святкують те, що тепер все на своїх місцях.