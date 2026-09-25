Як Том Генкс став Форрестом Гампом: цікаві факти зі зйомок

Є фільми, які дивишся один раз і ставиш галочку. А є "Форрест Гамп" – історія, до якої повертаються через роки й раптом помічають зовсім інші речі. У дитинстві це кіно про дивакуватого чоловіка, який багато бігає. У дорослому віці – вже про втрати, любов, випадковість і те, що життя взагалі рідко питає, чи зручно вам зараз.

24 Канал продовжує рубрику "Кіно-класика" і згадує, як створювали один із найвідоміших фільмів 90-х, чому студія ледь не урізала його найкращі сцени та як Том Генкс мало не залишився без частини гонорару.

"Форрест Гамп"

Рік: 1994

Жанр: драма, комедія, романтика

IMDb: 8,8

Режисер: Роберт Земекіс

У ролях: Том Генкс, Робін Райт, Гері Сініз, Саллі Філд, Майкелті Вільямсон.

Про що фільм "Форрест Гамп"



Фільм "Форест Гамп" / Фото imdb



Форрест Гамп – простий і щирий хлопець з Алабами, який ніби випадково опиняється у центрі ключових подій американської історії. Він стає футбольною зіркою, воює у В’єтнамі, грає в пінг-понг, зустрічається з президентами, створює успішний бізнес і одного дня просто починає бігти через усю країну.

Та попри всі ці майже казкові пригоди, головною історією для нього залишається Дженні – дівчина, яку він кохає ще з дитинства. І тут уже жодні медалі та мільйони особливо не допомагають.

Як створювали "Форрест Гамп"

Фільм заснований на романі Вінстона Грума, але шлях до екранізації був далеко не прямим. Перший сценарій написав сам автор книжки, потім над ним працювали інші сценаристи, а фінальну версію створив Ерік Рот. Warner Bros., яка спочатку мала права на проєкт, зрештою відмовилася від нього, зокрема через побоювання, що історія надто нагадує "Людину дощу". Проєкт перейшов до Paramount, після чого до нього приєдналися Том Генкс і Роберт Земекіс.

Проблеми не закінчилися навіть перед зйомками. Початковий бюджет оцінювали приблизно у 50 мільйонів доларів, але студія попросила скоротити його на 10 мільйонів. Частину економії знайшли дуже просто – Генкс і Земекіс погодилися відмовитися від частини фіксованих гонорарів в обмін на частку від прибутку. Коли фільм став хітом, це рішення виявилося далеко не найгіршою фінансовою ідеєю.

Знімали майже по всій Америці

Зйомки стартували у серпні 1993 року. Команда працювала у Південній Кароліні, Джорджії, Каліфорнії та Вашингтоні, а сцени знаменитого забігу Форреста знімали ще у кількох штатах – від Монтани до Юти. Будинок родини Гампів спеціально збудували на плантації у Південній Кароліні, а та сама територія згодом "зіграла" і В’єтнам.

Лавку, на якій Форрест розповідає незнайомцям історію свого життя, знімали на площі Чіппева у Саванні. На ці сцени пішло три дні.

Президенти, яких на майданчику не було



Фільм "Форест Гамп" / Фото imdb



Для 1994 року спецефекти у "Форресті Гампі" були майже магією. Команда Industrial Light & Magic вставила героя Тома Генкса у справжню архівну хроніку так, щоб він міг "зустрічатися" з Джоном Кеннеді, Ліндоном Джонсоном і Річардом Ніксоном.

Ті ж технології використовували, щоб "прибрати" ноги у лейтенанта Дена, створити натовпи у Вашингтоні, військові сцени у В’єтнамі та навіть знамените перо з початку фільму. За цю роботу команда отримала "Оскар" за візуальні ефекти.

Цікаві факти про зйомки

Для сцени антивоєнного мітингу у Вашингтоні запросили приблизно 1500 статистів, але за допомогою комп’ютерних ефектів перетворили їх на натовп у сотні тисяч людей.

Студія хотіла прибрати частину дорогих епізодів, зокрема сцени з креветковим човном, В’єтнамом і навіть забіг Форреста. Земекіс відстояв більшість із них. За даними IMDb, частину бігових сцен додатково знімали з братом Тома Генкса Джимом Генксом, який дублював актора.

А ще фільм отримав 13 номінацій на "Оскар" і виграв шість статуеток – за найкращий фільм, режисуру, головну чоловічу роль, монтаж, візуальні ефекти та адаптований сценарій. Для Тома Генкса це був другий поспіль "Оскар" за найкращу чоловічу роль.

Раніше ми розповідали про те, як знімали фільм "Брудні танці".