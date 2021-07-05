"Форсаж 9" і пів мільярда доларів: найкасовіший фільм за часів пандемії

"Форсаж 9" став першим голлівудський проєктом, який заробив 500 мільйонів доларів в час пандемії. Фільм й надалі продовжує бити рекорди і ще на 5-ти ринках став касовим лідером. Найближчим часом стрічка стартуватиме в Італії, Німеччині, Франції та Японії.

Сюжет "Форсажу 9"

Домінік Торетто змушений вступити у протистояння зі своїм молодшим братом. Той влаштувався на роботу до ворога Торетто – Сайфер. Жінка вирішила скористатись родинними зв'язками свого найманця і наказала вбити Домініка. Вся команда "Форсажу" збереться, аби дати відсіч.

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Позначку в 500 мільйонів доларів фільм подолав 4 липня 2021 року і став найуспішнішим посткоронавірусним кінорелізом. В Іспанії "Форсаж 9" встановив рекорд і випередив за зборами спін-офф "Форсаж: Гоббс і Шоу".

Актори фільму "Форсаж 9"

Навіть з трейлера глядачів ошелешить акторський склад стрічки. У "Форсаж 9: Нестримна сага" зіграли топові актори Голлівуду:

Він Дізель – Домінік Торетто

Джон Сіна – Джейкоб Торетто

Мішель Родрігес – Лотті

Тайріз Гібсон – Роман Пірс

Джордана Брюстер – Міа Торетто

Шарліз Терон – Сайфер

Ludacris – Теж Паркер

Гелен Міррен – Магдалина Шоу та ін.

"Форсаж 9: Нестримна сага" 2021: дивіться трейлер до фільму