Прекрасна Бабі із фільму "Три метри над рівнем неба": як змінилась та де зараз Марія Вальверде

Картина "Три метри над рівнем неба", знята за популярним романом італійського письменника Федеріко Моччіа, стала однією з найбільших кінематографічних сенсацій 2010 року. Драматична історія про кохання двох молодих людей, які належать до різних соціальних верств, зачепила серця мільйонів глядачів по всьому світу.

Однією з головних зірок фільму стала Марія Вальверде, яка зіграла роль Бабі – молодої дівчини, що закохується в бунтівного хлопця. У матеріалі розповідаємо, де зараз акторка та чим займається сьогодні.

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Де зараз і як живе Марія Вальверде

На момент виходу фільму "Три метри над рівнем неба" Марія Вальверде вже була відомою актрисою, яка мала досвід роботи в таких проєктах, як "Борджіа" та "Мелісса: Інтимний щоденник". Проте саме роль Бабі, молодої та емоційно складної героїні, принесла їй світову славу та визнання. Її виконання в цій картині стало справжнім кінематографічним відкриттям, і після цього вона здобула популярність у багатьох країнах.

Попри те, що з моменту виходу фільму пройшло вже понад 15 років, Марія Вальверде виглядає так, наче вона не постаріла ані на день. Актриса зберегла свою природну красу та чарівність, що дозволяє їй залишатися однією з найпривабливіших і найталановитіших актрис свого покоління. Її образ, як і раніше, викликає захоплення у шанувальників по всьому світу.



Марія Вальверде / Фото з інстаграму акторки

Не менш важливою є її професійна кар'єра, яка продовжує розвиватися. Режисери активно запрошують Марію до участі в різних кінопроєктах, і вона безперервно працює в різних жанрах та стилях. Серед її останніх робіт – такі фільми, як "Вихід: царі й боги", "Алі й Ніно", "Галвестон", а також "Голем". Ці картини демонструють багатогранність актриси та її здатність адаптуватися до різних образів і сюжетних ліній.

Особисте життя Марії Вальверде також склалося дуже вдало. У 2017 році актриса вийшла заміж за одного з найвідоміших молодих диригентів світу, венесуельця Густаво Дудамеля. Їхній союз привернув велику увагу, оскільки Густаво є одним із найталановитіших диригентів свого покоління, а його кар'єра на міжнародній сцені вражає великими досягненнями.



Марія Вальверде з чоловіком / Фото з інстаграму акторки

Марія та Густаво мають гармонійні стосунки, що часто стають темою захоплення серед шанувальників. Їхнє особисте життя залишається приватним, але відомо, що пара підтримує один одного у своїх професійних справах і активно проводить час разом.

Нині Марія Вальверде активно пробує свої сили на режисерській ниві. Відома своїми ролями в кіно, актриса тепер розширює свої творчі горизонти та занурюється у світ кінематографії з іншого боку – через режисуру. Одним із її значущих досягнень стало створення документального фільму The Song of Hands, над яким вона працювала разом зі своєю командою.

Вже наприкінці травня 2023 року ця кіноробота здобула визнання на фестивалі документальних фільмів у Барселоні, де Марія та її команда отримали престижну нагороду Public Pitch Award by Antaviana Films. Це стало важливим етапом у її режисерській кар'єрі, адже приз підтвердив високий рівень роботи та творчого підходу до фільмування.



Марія Вальверде / Фото з інстаграму акторки

Процес створення фільму Вальверде активно документувала у своїх соціальних мережах, де регулярно публікувала фото зі зйомок. Ці знімки дозволяли шанувальникам побачити іншу сторону акторки – вже не в образі героїні на екрані, а як творця, який займається виробництвом та створенням власного мистецтва.