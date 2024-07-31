До Дня народження Термінатора: донька Шварценеггера показала рідкісні фото з батьком

Донька Арнольда Шварценеггера поділилася в соцмережах підбіркою милих родинних знімків до Дня народження Термінатора. Ці світлини дозволяють глядачам заглянути за лаштунки знаменитого життя і побачити теплі моменти сімейного життя знаменитості.

Актору виповнилось уже 77 років. А на світлинах, які опублікувала його донька, він ще зовсім молодий татусь.

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Донька Шварценеггера показала зворушливі фото з батьком

30 липня актору Арнольду Шварценеггеру виповнилося 77 років. Попри те, що навесні цього року він переніс операцію на серці, він має хороший вигляд. Хоча у фільмах актор часто грає ролі жорстоких персонажів, але у реальному житті він показує іншу сторону себе.

На фото, якими нещодавно поділилася його донька Кетрін Шварценеггер, залізний Арні постає у зворушливій ролі люблячого батька. Світлини, зроблені в різний час, демонструють теплі та ніжні моменти між батьком і дочкою, на фоні яких проявляється його справжнє обличчя.

З днем народження, татку! Ми любимо тебе,

– підписала знімки письменниця.

Ці знімки дозволяють шанувальникам побачити Арнольда Шварценеггера з іншого боку, як люблячого батька, який, попри славу і статус, зберігає близькі та щирі стосунки з рідними.