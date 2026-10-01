Французи знають, як сміятися: 5 комедій на вечір, які точно піднімуть настрій

Французьке кіно вміє перетворити на комедію буквально все: викрадення бабусі мексиканським картелем, катастрофічне сімейне весілля і навіть роман із чоловіком, який виявився зовсім не таким, як уявлялося телефоном.

24 Канал зібрав 5 французьких комедій для вечора, коли складні сюжетні конструкції можна відкласти до понеділка, а сьогодні просто хочеться посміятися.

"Коп на драйві: Порятунок бабусі"

IMDb: 5,3

У ролях: Тарек Будалі, Філіпп Лашо, Жюльєн Арруті, Ванесса Гід.

Незграбний поліцейський Раян отримує нове завдання: мексиканський картель викрав його бабусю, і на порятунок є лише три дні. Далі – Париж, Абу-Дабі, Мексика, погоні, маскування і приблизно нуль часу на здоровий глузд.

Що кажуть критики: вони поставили стрічці в середньому 2,7 з 5 на AlloCiné. Рецензенти відзначали темп, екшн і видовищність, хоча частина дорікала передбачуваними жартами та сценарієм, який радше з'єднує серію скетчів.

"Коп на драйві: Порятунок бабусі": дивитись трейлер

"Марсупіламі"

IMDb: 6,3

У ролях: Філіпп Лашо, Жамель Деббуз, Елоді Фонтан, Тарек Будалі.

Давид погоджується доставити загадкову посилку з Південної Америки, бо треба врятувати роботу. Звичайно ж, усередині виявляється малюк Марсупіламі – і спокійний круїз миттєво перетворюється на хаос. Бо перевозити фантастичну жовту істоту та водночас вирішувати сімейні проблеми – абсолютно нормальний план відпустки.

Що кажуть критики: на AlloCiné критики дали фільму 3 з 5, а глядачі – 3,6. Première назвав повернення Марсупіламі вдалим ризиком: гумор Філіппа Лашо тут гучніший і грубіший, ніж у попередній екранізації, але дві комедійні традиції зрештою непогано уживаються.

"Марсупіламі": дивитись трейлер

"Французький коханець"

IMDb: 6,2

У ролях: Омар Сі, Сара Жиродо, Альбан Іванов.

Абель – знаменитий актор, який уже трохи втомився і від слави, і від власного життя. Маріон – офіціантка, якій знаменитості приблизно так само цікаві, як рахунок за квартиру. Випадкова зустріч у Парижі перетворюється на роман, але прожектори й таблоїди швидко нагадують, що стосунки із суперзіркою мають свої бонуси. І вони далеко не всі приємні.

Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes фільм має 64% від критиків. Оглядачі особливо відзначали харизму Омара Сі та Сари Жиродо, хоча історію називали досить передбачуваною. Французькі критики на AlloCiné оцінили ромком у 3,4 з 5.

"Французький коханець": дивитись трейлер

"Кохання не за розміром"

IMDb: 6,3

У ролях: Жан Дюжарден, Віржині Ефіра, Седрік Кан.

Успішна адвокатка Діана знайомиться телефоном з Александром – розумним, дотепним і надзвичайно впевненим у собі архітектором. Хімія миттєва. А під час особистої зустрічі з'ясовується одна деталь: Александр має зріст близько 136 сантиметрів. І тепер Діані доведеться з'ясувати, що її турбує більше – різниця в зрості чи думка оточення.

Що кажуть критики: на AlloCiné поставили стрічці 2,8 з 5. Вони хвалили пару Дюжарден – Ефіра та саму ідею, але дорікали фільму надмірною кількістю ромкомних кліше.

"Кохання не за розміром": дивитись трейлер

"Божевільне весілля"

IMDb: 7,0

У ролях: Крістіан Клав'є, Шанталь Лобі, Арі Абіттан.

Клод і Марі Верней – консервативне католицьке подружжя, яке намагається бути максимально сучасним. Перша донька виходить заміж за мусульманина, друга – за єврея, третя – за китайця. Тож усі надії батьків на "традиційне" весілля залишаються на молодшу доньку. І ось вона оголошує, за кого виходить заміж. Спокійний сімейний вечір офіційно скасовується.

Що кажуть критики: 3,8 з 5 від преси на AlloCiné. Рецензенти хвалили акторський склад, темп і гру зі стереотипами, хоча інші вважали гумор занадто обережним і передбачуваним.

"Божевільне весілля": дивитись трейлер

До речі, якщо французького гумору на один вечір замало, у нас є ще одна добірка комедій, які точно не дадуть занудьгувати. Там – ще більше абсурду, курйозів і героїв, у яких усе йде не за планом.