Про них знають не всі: 3 французькі серіали, які заслуговують вашої уваги

Французькі серіали – це не лише Париж, круасани та люди, які красиво дивляться у вікно. Тут можуть бути загадкові вбивства, політичні змови, сімейні драми й навіть битва за пляшку вина вартістю ціле людське життя.

24 Канал зібрав три французькі серіали з хорошими рейтингами, які варто додати до вечірнього списку. Обирайте настрій: інтелектуальна історія про вино, похмурий Париж початку ХХ століття або розслідування серії моторошних злочинів.

"Божі краплі"

Жанр: драма, психологічний серіал

Оцінка IMDb: 8,0

У головних ролях: Флер Жефф'є, Томохіса Ямасіта, Том Вожничка.

"Божі краплі": дивитись трейлер

Про що серіал

Коли відомий знавець вина Александр Леже помирає, його донька Камілла несподівано отримує у спадок величезну колекцію вин. Але є маленька французька деталь: щоб стати її власницею, вона повинна перемогти молодого японського винороба Іссея Томіне у трьох складних випробуваннях.

І тут починається справжня боротьба. Причому замість зброї – келихи, аромати та знання про вино. Тож якщо ви ніколи не могли відрізнити дороге вино від того, яке просто красиво стоїть на полиці, після цього серіалу ваші шанси дещо покращаться.

Що кажуть критики та глядачі

Тут майже одностайна любов. Rotten Tomatoes дає першому сезону 100% від критиків і 93% від глядачів. Критики особливо відзначають розумну історію, красиву картинку та те, що серіал насправді не лише про вино, а передусім про людей і складні стосунки.

Глядачі теж хвалять атмосферу, акторську гру та можливість непомітно для себе дізнатися чимало про виноробство.

"Паризька поліція 1900"

Жанр: кримінальна драма, детектив, історія

Оцінка IMDb: 7,1

У головних ролях: Жеремі Лаер, Евелін Брошу, Тібо Еврaр.

"Паризька поліція 1900": дивитись трейлер

Про що серіал

Париж, 1899 рік. У Сені знаходять тіло невідомої жінки, а розслідування доручають молодому амбітному інспектору Антуану Жуену. Дуже швидко звичайне на перший погляд вбивство приводить його до значно серйознішої історії – корупції, політичних конфліктів і державних таємниць.

І все це на тлі Парижа, який зовсім не нагадує листівку з Ейфелевою вежею. Тут більше бруду, небезпечних вулиць, радикалів, інтриг і людей, яким явно є що приховувати.

Що кажуть критики та глядачі

На Rotten Tomatoes перший сезон має 58% від критиків, але тут варто врахувати дуже невелику кількість професійних рецензій – лише дві. Один із критиків окремо відзначив суміш корупції, вбивств, політичного радикалізму, сексу та шантажу.

Глядачі на французькому AlloCiné поставили серіалу середню оцінку 3,6/5 на основі понад тисячі оцінок. У відгуках хвалять сценарій, акторів та атмосферу, хоча дехто вважає окремі сюжетні лінії трохи заплутаними.

"Багряні ріки"

Жанр: кримінал, детектив, трилер, драма

Оцінка IMDb: 6,9

У головних ролях: Олів'є Маршаль, Еріка Сент, Кен Дукен.

"Багряні ріки": дивитись трейлер

Про що серіал

Детектив П'єр Німанс та його напарниця Камілла Делауней розслідують жорстокі злочини у різних регіонах Франції. І що далі вони занурюються у справи, то більше стикаються з місцевими легендами, дивними традиціями та дуже темними таємницями.

Серіал заснований на всесвіті французького письменника Жана-Крістофа Ґранже, автора роману, за яким раніше зняли однойменний фільм із Жаном Рено та Венсаном Касселем.

Що кажуть критики та глядачі

На IMDb серіал має 6,9/10, а на платформі є десятки відгуків глядачів і критиків.

Критики відзначають насамперед похмуру атмосферу та незвичайні кримінальні історії. І це, мабуть, головний козир серіалу: кожне розслідування поступово затягує вас у дуже дивний світ, звідки вже не так просто вибратися.

А коли переглянете ці французькі хіти, маємо для вас ще одну добірку захопливих серіалів, які допоможуть провести вечір так, щоб про сон згадати десь після фінальної серії.