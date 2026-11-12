Зірка "Малкольма в центрі уваги" розбив автомобіль на гоночній трасі та потрапив до лікарні

40-річний американський актор Френкі Муніз потрапив у серйозну аварію під час тренування на знаменитій трасі Daytona International Speedway у Флориді. Після зіткнення його терміново доправили до лікарні.

Інцидент стався 11 листопада під час підготовки до благодійних перегонів Proud to Honor Veterans Day Classic, повідомляє Variety.

Що сталося з Френкі Мунізом

Актор мав представляти команду Team Air Force на спеціальних перегонах, організованих Ford Racing на честь американських ветеранів.

Однак під час тренувального заїзду, коли траса була закрита для глядачів, Муніз не впорався з автомобілем і потрапив у ДТП. Його Mustang врізався в захисний бар'єр із шин.

Авто Френкі Муніз / Фото Getty images



На місце прибули рятувальники, після чого актора доставили до медичного закладу для обстеження.

Спочатку представники Ford Racing повідомили лише, що Муніз перебуває при свідомості та реагує на звернення. Через аварію він був змушений відмовитися від участі в перегонах.

Утім, історія завершилася значно краще, ніж могла б. Увечері 11 листопада актора виписали з лікарні. Муніз особисто прокоментував свій стан і запевнив, що серйозних наслідків вдалося уникнути.

Я трохи побитий, але мій Mustang виконав свою роботу й захистив мене, – зазначив актор.

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Для багатьох глядачів Френкі Муніз назавжди залишиться кмітливим підлітком із серіалу "Малкольм у центрі уваги" та юним шпигуном із фільму "Агент Коді Бенкс".

Проте, крім акторства, Френкі ще у 2006 році він почав професійно займатися автоспортом, а згодом став учасником перегонів NASCAR.

Муніз регулярно бере участь у професійних змаганнях і останні два сезони виступав у NASCAR Craftsman Truck Series.

Коли Disney+ працював над продовженням "Малкольма в центрі уваги", знімальній команді довелося підлаштовувати графік під спортивні зобов'язання Муніза.

Нещодавно ми розповідали про нещасний випадок, який трапився на зйомках фільму "Гладіатор 2".



