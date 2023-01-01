На фронті загинув Віктор Онисько – режисер монтажу фільмів "Віддана", "Черкаси", "Захар Беркут"

У важких боях на війні загинув режисер монтажу з позивним "Тарантіно" Віктор Онисько. Він працював над відомими українськими фільмами та серіалами.

Про смерть захисника України повідомила його дружина, культурна менеджерка та кураторка кінопрограм, Ольга Бірзул на своїй фейсбук-сторінці, інформує 24 канал. У воїна Віктора Ониська залишилася 9-річна донечка Захарія.

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На фронті загинув режисер монтажу Віктор Онисько

Ти мусив монтувати кіно, але натомість "монтував" військову реальність у якості ротного. Два рази на нулі – Херсонщина і Донбас. Без жодної можливості на побачення. Ти дуже втомився, але беріг своїх побратимів. Ти переживав за кожну втрату. Ти казав, що на війні немає більшої тортури, ніж повідомляти родинам про загиблих. Тепер і я відчула це на собі. Моє серце розривалося, коли твій воїн ридав у слухавку і присягався мені, що не знав кращої людини й командира,

– написала дружина.

Віктор Онисько був режисером монтажу та працював над такими проєктами:

Серіали:

"Кава з кардамоном" (монтаж першого блоку), 2021 рік;

"Сашка", 2021 рік ;

"До побачення, хлопчики", 2014 рік;

"Метелики", 2013 рік;

"Особисте життя слідчого Савельєва", 2012 рік;

"Мертвий. Живий. Небезпечний", 2006 рік.

Фільми:

"Рози. Фільм-Кабаре", 2021 рік;

"Захар Беркут", 2019 рік;

"Італійський щоденник Ольги", 2019 рік;

"Віддана", 2019 рік;

"Поліна і таємниця кіностудії", 2019 рік;

"Холодна кров", 2018 рік;

"Ленінопад", 2017 рік;

"Сторожова застава", 2017 рік;

"Незламна", 2015 рік;

"Карасі", 2008 рік;

"Позаземний", 2007 рік;

"Рік Золотої Рибки", 2007 рік;

"Презумпція вини", 2007 рік.



Віктор Онисько загинув на війні / Фото з фейсбуку серіалу "Кава з кардамоном"

Спогади колег

Дмитро Сухолиткий-Собчук написав: "У це неможливо повірити. Людина з великим серцем, силою духу, загостреним почуттям справедливості та несамовитою правдою в кожному слові, погляді, вчинку";

Олена Лавренюк прокоментувала: "Талановита і прекрасна людина… гинуть найкращі";

Ірина Цілик відреагувала: "Я ридаю і не можу заспокоїтися, тому що так не мало бути! Тільки не Вітя! Це занадто близько, занадто боляче. Так, ми завжди егоїстично тримаємося за думку – лише б не він, лише б не вона, це уже було б занадто. Але смерть забирає їх знову і знову. Наших найкращих, найкрасивіших, найо*уєнніших, із добрим смаком, ідеальним почуттям гумору та іншими чеснотами. Наш добрий приятель Вітя загинув смертю героя, але від цього ні краплі не легше. Сиджу і підвиваю. Бідні Оля і Заха... Я не знаю, як це все їм пережити. Хочеться хоч якось їх захистити від цього болю, але як?";



Аліна Горлова написала: "Наша кіноспільнота зазнала важкої втрати неймовірної людини, талановитої, чуйної. Людини, яка до війни монтувала кіно. Господи, якщо ти існуєш, дай нам можливість помститися за все горе, яке Росія принесла на нашу землю".