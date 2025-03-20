Галь Гадот отримала зірку на Алеї слави, але церемонію ледь не зірвали протести: що сталося

Ізраїльська акторка Галь Гадот, яка здобула всесвітню популярність завдяки ролям у таких фільмах, як "Диво-жінка", "Форсаж" та "Білосніжка", нещодавно отримала почесну зірку на Алеї слави в Голлівуді. Проте церемонія нагородження не обійшлася без скандалів.

Під час заходу, коли акторка мала отримати свою зірку, почалися протести з боку пропалестинських активістів. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання Variety.

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Галь Гадот отримала зірку на Алеї слави, але церемонію ледь не зірвали протести

Перед початком церемонії нагородження Галь Гадот на Алеї слави в Голлівуді кілька десятків протестувальників зібралися біля місця події. Пропалестинські демонстранти активно висловлювали своє незадоволення, тримаючи плакати з гаслами на підтримку Палестини, такими як "Герої борються як палестинці" та "Нехай живе Палестина". Причиною протестів стала підтримка акторкою Ізраїлю після недавнього нападу угрупування ХАМАС.

Протестувальники висловлювали своє обурення, оскільки вважали позицію Галь Гадот неприязною до палестинців, і вимагали скасування її нагородження. Однак правоохоронцям вдалося вчасно втрутитися, розігнавши мітингувальників та забезпечивши порядок на заході.

У своїй промові під час церемонії Галь Гадот висловила глибоке здивування і вдячність за таку важливу нагороду. Акторка зізналася, що вона завжди була звичайною дівчиною з Ізраїлю, і навіть не могла уявити, що одного дня отримає таку почесну зірку на Алеї слави.

Я просто дівчина з міста в Ізраїлі. Ніколи не могла уявити собі такий момент. Я ніколи не мріяла стати актрисою, і я ніколи не знала, що такі речі можливі,

– сказала акторка.

Після церемонії у мережу потрапили кадри, на яких видно розбиту бруківку, ймовірно, з вигравіюваним ім'ям Галь Гадот.