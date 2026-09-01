Нова роль ледь не коштувала Галь Гадот здоров’я: акторка сильно травмувалась під час зйомок

У трилері "Біжи" Гадот грає успішну лондонську адвокатку Маію Мартен, чиє життя перевертається після того, як під час ранкової пробіжки вона дізнається про викрадення сина. Тож бігти героїні доводиться буквально весь фільм – вулицями, дорогами, залізничними коліями та різними районами Лондона.

Як повідомляє People, для ролі Гадот довелося серйозно попрацювати над технікою. Вона тренувалася з олімпійським тренером, який навчав її бігати правильно й довести рухи до автоматизму.

І тренування виявилися настільки інтенсивними, що акторка отримала травму.

Я закінчила фільм на милицях, – розповіла вона.

"Біжи": дивитись трейлер

За словами Гадот, у якийсь момент вона зламала стопи, тому частину сцен довелося дознімати вже після її відновлення. Після кількох місяців постійного бігу акторка зізналася, що їй просто знадобилася перерва.

Милиці – непоганий аксесуар, але не для мене, – пожартувала Гадот.

Після завершення роботи над фільмом акторка вже встигла відновитися й каже, що повернулася до нормального життя. Щоправда, тепер вона, мабуть, двічі подумає, перш ніж назвати ранкову пробіжку "легким тренуванням".

Прем'єра "Біжи" відбудеться 2 вересня на Prime Video. Режисером трилера став Кевін Макдональд, а разом із Гадот у фільмі зіграли Деміан Льюїс, Рорі Вілмот, Альфред Енох та інші актори.

До речі, поки Галь Гадот бігає Лондоном у новому трилері, іншій голлівудській зірці теж не до відпочинку – зараз тривають зйомки фінального сезону серіалу "Емілі в Парижі". Схоже, попереду на героїв чекає ще трохи романтики, модних образів і традиційного французького хаосу.



