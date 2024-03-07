Галь Гадот учетверте стала мамою та розсекретила ім'я малюка

Голлівудська акторка Галь Гадот стала мамою вчетверте. У них із бізнесменом Яроном Версано народилася дівчинка.

Дивіться перше фото зірки фільму "Диво-жінка" після пологів. А також дізнайтесь, як батьки назвали свою новонароджену дівчинку.

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Галь Гадот народила дівчинку

Акторка висловила свою радість на особистій сторінці в інстаграмі. Галь Гадот поділилася фотографією, на якій ніжно тримає свою новонароджену доньку біля грудей. Крім того, зірка розкрила ім'я своєї доньки та його значення.

Моя мила дівчинко, ласкаво просимо. Ти принесла стільки світла в наше життя, виправдовуючи своє ім'я Орі, що на івриті означає "моє світло". Наші серця переповнені вдячністю. Ласкаво просимо в будинок дівчат. Тато теж дуже крутий,

– написала Галь Гадот.

Акторка зізналась, що ця вагітність видалась непростою, але радіє, що вона впоралась.

Галь Гадот стала мамою учетверте: у мережі відреагували

Тим часом підписники Галь Гадот уже відреагували на щасливу новину. Ось, що вони пишуть:

"Ласкаво просимо у світ, маленька Орі, посилаю тобі любов!"

"Хай буде світло!"

"Боже, я не знав, що вона вагітна! Вітаємо!"

"Дівчинці ідеально підійде це ім'я!"

"Диво-жінка? Ні! Диво мама!"

Гадот тримала у таємниці свою четверту вагітність. Тому багатьох її підписників вразило те, що зірка стала матір'ю знову. Акторка майже не з'являлася на громадських заходах, де можна було б помітити її округлий животик.

З 2009 року Галь Гадот є дружиною бізнесмена Ярона Версано. У них троє дочок: 12-річна Альма, 6-річна Мая і дворічна Даніелла. Тепер у родині з'явилась ще маленька Орі.