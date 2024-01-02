Поки Україну атакують ракетами: зрадниця Галина Безрук цинічно заговорила про мир

Акторка Галина Безрук, відома своєю участю у таких українських серіалах, як "Останній москаль", "Будиночок на щастя" та "Слуга народу", родом із Краматорська. Утім, вона свій вибір після початку великої війни зробила на користь Росії й зрадила Україну.

Досі Безрук мовчить про війну і російські злочини. А з нагоди святкування Нового року вона цинічно висловилася про мир, заявивши, що це є її "єдиним бажанням".

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Галина Безрук в Росії заговорила про мир

Безрук зустрічала Новий рік разом із рідними, красиво прикрашеною ялинкою, тримаючи в руках бокал шампанського, у той час, коли її батьківщину обстрілювали російськими дронами, а українці ховались у підвалах.

Найголовніші підсумки, які робили українці наприкінці 2023 року – це щастя залишитись живим, тоді, коли Безрук в Москві опублікувала свої роздуми про минулий рік.

Прощавай мій 2023-й. Мабуть, конкурувати з тобою за кількістю найполярніших емоцій та подій може лише минулий. Але першість все одно за тобою... Підіймаю свій келих за найближчих та коханих людей! За те кохання і тепло, яке ми дарували одне одному весь рік і, я впевнена, продовжимо дарувати й в наступному,

– написала зрадниця.

Зрештою, акторка вирішила акуратно та завуальовано сказати, що єдиним її бажанням залишається мир у всьому світі.

А мрію я лише про одне: щоб світ (російською "мир" – 24 Канал) згадав, чому він так називається! І перестав божеволіти,

– написала Безрук.

Однак українцям важко розуміти сенс таких заяв, оскільки під час наймасштабнішої повітряної атаки Росії на Україну, доля рідної країни Безрук хвилювала взагалі.

У той час, коли будинки горіли, а людей витягували із-під завалів, акторка розважалася в Москві та, очевидно, планує продовжувати це робити, навіть висловлюючи побажання миру у своїх обмежених формулюваннях.

Галина Безрук – зрадниця України

Українська акторка Галина Безрук, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, залишилася проживати в країні-агресорці та продовжує працювати там.

Знаменитість утримується від коментарів щодо війни. Лише одного разу акторка зазначила, що обирає мовчати, вважаючи, що її дії та слова не можуть нічим допомогти, і не матимуть впливу на ситуацію. Ба більше, вона схарактеризувала війну в Україні як "проблему двох країн".