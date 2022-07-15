"Важкий ранок для всіх": зірка "Сватів" Ганна Кошмал потрапила до лікарні

Відома українська актриса Ганна Кошмал показала в мережі фото, на якому вона лежить під крапельницями в одній із клінік Києва. Причину госпіталізації вона не назвала.

Відповідне сторіс з лікарні зірка оприлюднила раніше – 14 липня. Ганна лежала на лікарняному ліжку, а до її руки була підключена крапельниця.

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"Важкий для нас усіх ранок... Дякую за турботу і за те, що завжди готові прийняти та поставити на ноги", – розповіла 27-річна Ганна.



Ганна Кошмал потрапила у лікарню 14 липня / Фото з інстаграм-сторіс акторки

Своє сторіс вона оприлюднила приблизно у той момент, коли у Вінниці стався потужний ракетний обстріл міста. Після лікарні Кошмал поїхала у церкву, аби замовити молитви за всіх рідних.



Після лікарні акторка поїхала у церкву / Фото з інстаграм-сторіс

Ганна Кошмал і "Свати"

Зазначимо, що у серіалі "Свати" Ганна виконала роль Жені у п'ятому та шостому сезоні. На противагу іншим акторам, чимало з яких були з росії, вона чи не єдина висловила проукраїнську позицію. Кошмал народилась у Києві і досі там перебуває та працює. Водночас актор Федір Добронравов з росії нещодавно відвідував у лікарнях російських військових, висловлюючи їм свою підтримку.

Нещодавно в мережі з'явилась інформація, що "Сватів" продовжать знімати у росії. Україну навіть запрошували на зйомки, проте вона відмовилась. Каже, що російських "Сватів" бути не може.

Багато чуток розвели на цю тему. Я хочу, щоб ви знали: творці серіалу "Свати" – українці. І режисер цього серіалу один – Андрій Яковлєв. Він – українець. Все, що вони там собі вигадали... Я не знаю…

– наголосила Кошмал.



Добронравов і Кошмал у серіалі "Свати" / Фото з відкритих джерел