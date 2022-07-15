Соответствующее соотношение из больницы звезда обнародовала ранее – 14 июля. Анна лежала на больничной койке, а к ее руке была подключена капельница.

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"Тяжелое для нас все утро... Спасибо за заботу и за то, что всегда готовы принять и поставить на ноги", – рассказала 27-летняя Анна.



Анна Кошмал попала в больницу 14 июля / Фото из инстаграмм-сторис актрисы

Своё место она обнародовала примерно в тот момент, когда в Виннице произошел мощный ракетный обстрел города. После больницы Кошмал уехала в церковь, чтобы заказать молитвы за всех родных.



После больницы актриса уехала в церковь / Фото с инстаграм-сторис

Анна Кошмал и "Сваты"

Отметим, что в сериале "Сваты" Анна исполнила роль Жени в пятом и шестом сезоне. В противоположность другим актерам, многие из которых были из России, она едва ли не единственная выразила проукраинскую позицию. Кошмал родилась в Киеве и до сих пор там находится и работает. В то же время, актер Федор Добронравов из России недавно посещал в больницах российских военных, выражая им свою поддержку.

Недавно в сети появилась информация, что "Сватов" продолжат снимать в России. Украинку даже приглашали на съемки, однако она отказалась. Говорит, что российских "Сватов" быть не может.

Многие слухи развели на эту тему. Я хочу, чтобы вы знали: создатели сериала "Сваты" – украинцы. И режиссер этого сериала один – Андрей Яковлев. Он – украинец. Все, что они там придумали... Я не знаю...

– подчеркнула Кошмал.



Добронравов и Кошмал в сериале "Сваты" / Фото из открытых источников