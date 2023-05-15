6 фільмів і серіалів з Ганною Веддінгем — ведучою Євробачення-2023

Британська акторка та співачка Ганна Веддінгем була ведучою Євробачення-2023. Вона найбільш відома за роллю Ребеки Велтон у комедійному серіалі "Тед Лассо".

Зірка зіграла також у 3-х сезонах серіалу "Статеве виховання" та з’явилася у 8-ми епізодах "Гри престолів" у 2014 – 2015 роках (роль Септи Юнелли). У 2021 році Ганна Веддінгем отримала нагороду Primetime Emmy та премію "Вибір критиків" за найкращу жіночу роль другого плану в комедійному серіалі "Тед Лассо", повідомляє 24 Канал.

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6 фільмів та серіалів з Ганною Веддінгем

"Тед Лассо", 2020 рік – донині

Красуня Ребека вирішила помститись своєму колишньому чоловіку віртуозним чином. Відсудивши права на його футбольну команду вона наймає тренера бейсбольної команди для того, щоб загубити справу життя колишнього. Але Тед Лассо добросовісний чолов'яга, який береться за діло і виконує його відмінно.

Прем'єра першого сезону "Теда Лассо" на Apple TV+ відбулася ще у серпні 2020 року.

"Теда Лассо": дивіться трейлер

"Статеве виховання", 2019 рік – донині

Комедійно-драматичний серіал "Статеве виховання" (Sex Education) розповідає про проблеми учнів середньої школи у невеликому англійському містечку Мурдейл.

Ганна Веддінгем у ньому зіграла роль Софія Марчетті.

"Статеве виховання": дивіться трейлер

"Вбивства в Мідсомері", 2021 рік

Британський детективний телесеріал про розслідування вбивств у вигаданому англійському графстві Мідсомер. Серіал почав виходити в ефір у 1997 році та базується на детективних романах авторки Керолайн Грем. Головним героєм є старший інспектор Барнабі, якого втілюють на екрані актори Джон Неттлс (з першого до 13 сезону) та Ніл Даджен (з 14 сезону).

На сьогодні вийшло 23 сезони. Ганна Веддінгем зіграла Мімі Дагмар в одному епізоді 22 сезону.

"Вбивства в Мідсомері": дивіться трейлер 22 сезону

"Віллоу", 2022 рік

Це американський фантастичний телесеріал про пригоди, який є продовженням однойменного фільму 1988 року. За сюжетом, група з шести героїв, що здавалося б непридатних для місії, ризикують у віддалених місцях за межами свого дому, де повинні протистояти своїм внутрішнім демонам та об'єднатися, щоб врятувати світ.

Ганна Веддінгем втілила роль Губерт в одному епізоді.

"Віллоу": дивіться трейлер

"Шахрайки", 2019 рік

Комедійний фільм американського режисера Кріса Еддісона є римейком однойменної кінокомедії 1988 року "Неприторні шахраї". У центрі сюжету – дві яскраві жінки, які зустрілися випадково. Обидві мають свій стиль: одна усе ретельно планує та перевіряє, а інша вибирає дрібні справи зі швидким заробітком, покладаючись на фортуну.

У цьому фільмі Ганна Веддінгем виконала роль Шираз.

"Шахрайки": дивіться трейлер

"Фокус-покус 2", 2022 рік

Американський комедійний фільм жахів, знятий режисеркою Енн Флетчер. Він є продовженням фільму 1993 року "Фокус-покус". Сюжет фільму обертається навколо трьох молодих жінок, які випадково повертають до життя сестер Сандерсон у сучасному Салемі й змушені зрозуміти, як їх зупинити, щоб врятувати світ.

Ганна Веддінгем з’явилася у ролі Мати Відьми.

"Фокус-покус 2": дивіться трейлер