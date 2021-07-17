Довгоочікуваний трейлер фільму "Гаррі та Меган: Втеча з палацу" вражає подібністю акторів

Британські актори Сідні Мортон та Джордан Дін в ролі Меган Маркл та принца Гаррі вразили своєю грою та подібністю в трейлері майбутнього фільму про найгучніший скандал Великобританії з часів несподіваної смерті принцеси Діани. Прем'єра нової кінострічки запланована на 6 вересня 2021 року.

Британський канал Lifetime опублікував трейлер майбутньої драми Harry & Meghan: Escaping the Palace про герцогів Сассекських. Крім головних акторів, котрі виконують ролі Меган та принца Гаррі, у фільмі також з'являться принц Вільям, в ролі якого виступив Джордан Велен, і його дружина Кейт Міддлтон. Її на екранах покаже Лаура Мітчелл.

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Сюжет майбутнього фільму про герцогів Сассекських

"Гаррі і Меган: Втеча з палацу" досліджує, що насправді сталося в палаці, що змусило Гаррі (Діна) і Меган (Мортон) залишити все позаду, щоб створити майбутнє для себе і свого сина Арчі. У фільмі детально розповідається про зростаючу ізоляцію і печаль Меган, їх розчарування тим, що "фірма" не захищає їх від нападок преси, і страху Гаррі, що історія повториться, і він не зможе захистити свою дружину і сина від тих же сил, що і можливо, сприяли передчасній смерті його матері. Гаррі і Меган: Втеча з палацу досліджує динаміку стосунків у непростий період життя між Вільямом (Велен) і Гаррі, Кейт (Мітчелл) і Меган, і Гаррі з Вільямом і Чарльзом (Коултер), які призведуть до остаточного розриву королівської сім'ї.

Що показали в трейлері фільму

В трейлері майбутньої стрічки вболівальників королівської сім'ї здивувала помітна схожість між реальними персонажами та акторами. Щодо сюжету, то схоже, що у фільмі вагомий акцент впаде саме на взаємовідносини між подружжям Гаррі та Меган. У трейлері видно, як пара підтримує один одного і як долає усі сімейні непорозуміння в ім'я свого кохання.

"Гаррі та Меган: Втеча з палацу" 2021: дивіться трейлер онлайн

Автори серіалу пропонують глядачам вигадану історію. Нова стрічка стане третьою адже канал вже випустив два фільми "Гаррі і Меган: історія королівської любові" та "Гаррі і Меган: королівська родина" (Harry & Meghan: Becoming Royal). Прем'єри картин відбулись у 2018 і 2019 роках.