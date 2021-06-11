Зірка "Ферзевого ґамбіту" та "Гаррі Поттера" зіграє роль Едгара По в детективі від Netflix

Актор Гаррі Меллінг перетвориться в Едгара Аллана По у новому фільмі "Блідо-блакитне око". Компанію зірці на знімальному майданчику складе зірка "Бетмена: Початок" та "Американського психопата" – Крістіан Бейл.

Актор Гаррі Меллінг, відомий шанувальникам "поттеріани" завдяки роль Дадлі Дурслі, виконає одну з головних ролей у трилері, який засновано на романі Луїса Баярда під назвою "Блідо-блакитне око".

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Що відомо про майбутній фільм "Блідо-блакитне око"

Сюжет фільму розповість нам про те, як досвідчений детектив (Крістіан Бейл) розслідує жахливе вбивство, яке сталося у 1830 році в академії Вест-Пойнт. Деталі справи виявляють причетність молодого кадета (Гаррі Меллінг), якого пізніше світ визнає як одного із найславетніших письменників всіх часів.

Режисером та автором сценарію виступить Скотт Купер. Як стверджує джерело, режисер давно мріяв зняти такий фільм. Стримінговий сервіс Netflix придбав права на проєкт за рекордні 55 мільйонів доларів на останньому Європейському кіноринку. Варто відзначити, що це буде вже третя спільна робота Купера з Бейлом.

На щастя для мене, Крістіан ідеально "постарів ", щоб зіграти головного героя. Він був занадто молодий, коли я вперше задумав зняти цей фільм. Я вважаю, що кінострічки повинні створюватися в потрібний час,

– прокоментував Скотт Купер в одному з інтерв'ю.

Терміни фільмування та реалізації поки що невідомі.

Кого зіграв Гаррі Мелліган у "Фрезевому ґамбіті"

"Ферзевий гамбіт" – драматичний мінісеріал режисера Скотта Френка, який заснований на однойменному романі Волтера Тевіса 1983 року. Консультантами творців фільму стали колишній чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров та тренер з шахів Брюс Пандольфіні. Гаррі Белтік – один із суперників Елізабет Гармон (Аня Тейлор-Джой) у Кентуккі, її друг, який закоханий у неї.

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