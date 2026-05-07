Після прем'єри першого сезону серіал "Гаррі Поттер" офіційно продовжили на другий сезон. Зйомки планують розпочати вже восени 2026 року.

Про це повідомило видання BBC. У матеріалі розповідаємо, про що буде другий сезон серіалу.

Що цікаво знати про роботу над 2-им сезоном "Гаррі Поттера"?

Другий сезон зосередиться на подіях другої книги серії – "Гаррі Поттер і таємна кімната" письменниці Джоан Ролінг. До знімальної команди доєднається Джон Браун, який також працював над сценарієм першого сезону та серіалом "Спадкоємці".

Раніше HBO заявляла, що планує екранізувати всі книги Джоан Ролінг упродовж 10 років, де кожен сезон відповідатиме окремій книзі. Про це писало видання Forbes.

