Отримали мільйони за хвилини у фільмі: скільки часу були у кадрі актори "Гаррі Поттера"

Тема кінофраншизи "Гаррі Поттера" досі залишається актуальною. З кожним разом з'являються маловідомі факти, які можуть зацікавити будь-якого шанувальника світу магії.

Ви здивується, скільки насправді часу були у кадрі популярні герої франшизи, адже здавалось, що ми бачили їх більше.

Який екранний час акторів "Гаррі Поттера"?

Очевидно, що найбільше глядачі бачили на екрані Деніела Редкліффа. Він був у кадрі 539 хвилин. За цей таймінг актор заробив 86 мільйонів доларів (159 556 доларів за хвилину).

Емма Вотсон, яка грала Герміону, була на екрані 205 хвилин і за це заробила 40 мільйонів доларів (195 122 долари за хвилину).

А Руперт Грін, якого всі знають як Рона Візлі, загалом був у всіх фільмах 211 хвилин. І хоч це на 6 хвилин більше, ніж у Емми, однак грошей актор заробив менше – 36 мілйьонів (170 621 долар за хвилину).

"Гаррі Поттер і в'язень Азкабану" / Кадр із фільму

Виконавець ролі Драко Мелфоя – Том Фелтон, отримав 16 мільйонів доларів, провівши на екрані лише 31 хвилину. Це понад 500 тисяч доларів за хвилину, що робить його найбільш високооплачуваним актором у "Гаррі Поттері" за цим критерієм. І це при тому, що його персонаж ніколи не був одним із головних героїв.

"Гаррі Поттер і в'язень Азкабану" / Кадр із фільму

Усім відомо, що роль директора Гогварстької школи виконували два актори – Річард Гарріс і Майкл Гембон. На жаль, обидва чоловіки вже померли. Загалом екранний час Альбуса Дамблдора у "Гаррі Поттері" становить всього 77 хвилин.

Альбус Дамблдор / Колаж 24 Каналу

Алан Рікман, який помер внаслідок онкології, отримав у "Гаррі Поттері" 43 хвилини. Раніше здавалось, що Северус Снейп був у франшизі набагато більше часу.

Северус Снейп / Кадр із фільму

А найзапекліший ворог Гаррі Поттера – Лорд Волдеморт був у фільмах загалом всього 37 хвилин. Здавалось, що такому персонажу мало б бути більше місця в історії про хлопчика, що вижив.

Лорд Волдеморт / Кадр із фільму

