Гелена Бонем Картер зіграє головну роль у фільмі про зірку британської мильної опери

Британська актриса Гелена Бонем Картер, відома за фільмами "Бійцівський клуб", "Велика риба", серіалом "Корона" та франшизою "Гаррі Поттер", зіграє головну роль у проєкті "Ноллі". Він буде присвячений біографії телезірки Ноель Гордон.

Хто така Ноель Гордон

Гордон була центральною актрисою серіалу "Перхрестя" (Crossroads), який виходив у Великій Британії з 1964 по 1988 рік. Артистка грала в шоу власницю мотеля на ім'я Мег Річардсон протягом понад 15 років, а потім була раптово звільнена на піку своєї слави.

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Ноель Гордон була захоплива, складна, блискуча та смілива жінка. Я не знала цього, поки не прочитала сценарій. Я дуже рада допомогти розповісти давно потрібну й багато в чому забуту історію Ноллі,

– розповіла Бонем Картер.

Що відомо про фільм "Ноллі"

Кіно про Ноель Гордон розробить продюсер Рассел Т.Девіс, творець серіалу "Це гріх". Він випустить проєкт спеціально для телеканалу ITV – на ньому ж колись виходив і серіал "Перехрестя". Над драмою працюватиме також Нікола Шіндлер ("Близькі друзі").

Сценарій Расселла чудовий і є чудовою даниною поваги Ноель Гордон, а також любові нації до мильних опер та поваги неймовірних жінок, які їх створюють,

– зазначила Шіндлер.

Режисером "Ноллі" стане Пітер Гор ("Останнє королівство", "Коханки"). Глава відділу драми ITV Поллі Гілл назвала проєкт "сміливим дослідженням того, як істеблішмент поводиться з жінками, які відмовляються грати за правилами".

Відомо, що виробництво фільму стартує у 2022 році.