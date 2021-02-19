"Геніальне пограбування": у трейлері розкрили кримінальну схему, яка вразила мережу

Прем'єра фільму "Геніальне пограбування" відбудеться 15 квітня 2021 року. А поки автори проєкту майстерно підігрівають цікавість публіки, презентуючи кадри та трейлер до стрічки.

Відео "Геніального пограбування" вже викликало захват у мережі, адже в стрічці покажуть втілення продуманого плану пограбування. Головні герої обрали неприступну будівлю Мадрида – банк, який є одним з найбільш захищених у світі. Справа в тому, що всього через дорогу від споруди розташований штаб іспанської армії. Хоч найменша тривога і сотні озброєних військових будуть в банку за лічені хвилини.

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Та це аж ніяк не турбує винахідливих злодіїв. Вони прагнуть реалізувати свій план пограбування під час Чемпіонату світу з футболу, коли всі камери Мадрида будуть наведені не на будівлі, а на натовп вболівальників на вулицях міста. На все у злодіїв буде 105 хвилин, а головною зброєю у справі стане інтелект.

Здається, на глядачів чекає і справді геніальне пограбування. Однак вже з трейлера видно, що воно не пройде гладко, а порушення плану може коштувати грабіжникам життя.

"Геніальне пограбування": дивіться трейлер

Акторський склад:

Фамке Янссен

Астрід Берже-Фрісбі

Фредді Гаймор

Сем Райлі

Ліам Каннінгем

Луіс Тосар та ін.

Кадри з фільму "Геніальне пограбування" / Фото Прессслужба