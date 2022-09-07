З чуток: Генрі Кавілл та Елізабет Олсен можуть доєднатися до 2 сезону "Дому Дракона"

Інсайдер, журналіст Даніель Ріхтман поділився, що до "Дому Дракона" у другому сезоні можуть приєднатися Генрі Кавілл з "Відьмака" та Елізабет Олсен, яка зіграла у серіалі Marvel "ВандаВіжн". Чи правда це – дізнаємося згодом.

Після прем’єри першого епізоду "Дому Дракона", команда офіційно оголосила, що серіал продовжать на другий сезон. Безумовно, це потішило фанатів "Гри престолів", а якщо у наступному сезоні знімуться й улюблениця з кіновсесвіту Marvel Олсен та Кавілл, відомий за ролями у серіалі "Відьмак" та фільмі "Людина зі сталі", то це ще більше приверне увагу до шоу.

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"Дім Дракона" 2 сезон: Кавілл – у ролі Баратеона чи Ейгона Таргарієна, Олсен – Червона жриця

Генрі Кавілл грає головну роль у фентезійному шоу на Netflix "Відьмак", але 3-й сезон зараз перебуває в розробці, тому було б досить цікаво перейти до світу "Гри престолів". Один фанат прокоментував, що він міг би стати хорошим Баратеоном. Інший бачить Кавілла у ролі Ейгона Таргарієна. Нагадаємо, події у серіалі охоплюють кілька десятиліть.

восени (4 листопада) відбудеться прем'єра "Еноли Холмс 2", де Кавілл зіграв роль найпопулярнішого детектива у світі Шерлока Холмса.

Елізабет Олсен, звичайно ж, відома тим, що грала Ванду та Багряну відьму в MCU, нещодавно знявшись у серіалі Disney Plus та "Докторі Стенджі 2". Нещодавно вона також завершила зйомки у проєкті "Кохання і смерть".

У другому сезоні Олсен, можливо, зіграє роль Червоної жриці. Її роль у "Грі престолів" раніше виконувала Мелані Лібурд.

"Дім Дракана": графік виходу серій 1 сезону

Дім Дракона став найпопулярнішим серіалом на всю історію HBO Max. На сьогодні вже вийшло три епізоди серіалу. Четверту серію покажуть 11 вересня на HBO Max і 12 вересня на Megogo з українським дубляжем.

Епізод 4 – 11 вересня;

Епізод 5 – 18 вересня;

Епізод 6 – 25 вересня;

Епізод 7 – 2 жовтня;

Епізод 8 – 9 жовтня;

Епізод 9 – 16 жовтня;

Епізод 10 – 23 жовтня.

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