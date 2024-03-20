Феї вже не ті: фотопорівняння героїв серіалу "Доля: сага Вінкс" із персонажами мультфільму

На Netflix доступна адаптація мультсеріалу "Клуб Вінкс", відома як "Доля: сага клубу Вінкс". Цей проєкт, як і мультфільм, розповідає нам історію п'яти дівчат, які виявляють у собі магічні сили й вирушають в інший світ, щоб навчатися в магічній школі Алфея.

Дивіться у матеріалі Кіно 24, як виглядають феї у мультфільмі та порівнюйте їх із персонажами у кіноадаптації. Шукайте схожі та відмінні риси улюблених героїв.

Радимо Шалена енергія у кожному кадрі: фільми про баскетбол, які має побачити кожен

Блум у серіалі та мультфільмі

Те, що вирізняє цю крихітку, як у мультфільмі, так і у кіноадаптації – це яскравий, вогняний колір волосся, який свідчить про її суперсилу.



Фея Блум у серіалі та у мультфільмі / Колаж Кіно 24

Муза у серіалі та мультфільмі

У серіалі фея дуже схожа на свій прототип із мультфільму. Утім, є суттєва відмінність. У кіноадаптації – це фея, яка відчуває емоції й може на них впливати.

Тоді, як у мультфільмі Муза – це фея співу та музики. Ось, як вона виглядає в оригіналі.

Терра у серіалі схожа до Флори у мультфільмі

Ці героїні схожі між собою, однак у кінці другого сезону серіалу з'являється ще одна фея природи. До кінця глядачам незрозуміло, хто врешті стане "Флорою" у кіноадаптації. Ось, який вигляд має Терра у серіалі:

У мультфільмі Флора володіє силою природи. Однак це, мабуть, один із випадків, коли феї зовні зовсім не схожі. Ось, як вона виглядає у мультфільмі:

Аіша у серіалі – це Лейла у мультфільмі

Ці дві феї максимально схожі між собою у мультфільмі та кіноадаптації. Вони обоє володіють силою води. Ось, як фея виглядає у серіалі:

А так Лейла виглядає в оригінальному мультфільмі "Вінкс":

Стелла у серіалі та мультфільмі

Ці дві блондинки також максимально схожі в обох стрічках. Щоправда, доля Стелли із серіалу дещо драматичніша, аніж феї із мультфільму. Ось, як володарка сили світла та сонця виглядає у кіноадаптації:

Тоді, коли в оригіналі Стелла виглядає ось так:

Дивіться мультсеріал та його кіноадаптацію. Спробуйте порівняти персонажів зі свого дитинства та героїв сучасного серіалу "Доля: сага Вінкс".