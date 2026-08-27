Колишній Гейден Панеттьєрі сказав це прямо на зйомках: режисер пригадав моторошний момент

Режисер Гріффом Ферстом розповів про дивний епізод на знімальному майданчику за участю Гейден Панеттьєрі та її тодішнього партнера Браяна Хікерсона.

Як повідомляє pagesix, за словами Ферста, хлопець Гейден, Хікерсон під час репетиції заявив, що може "змусити Гейден зробити що завгодно". Режисер зізнався, що його першою реакцією було щось на кшталт: "Що, чорт забирай?". Але він залишився професійним, адже почув це посеред репетиції від людини, яку навіть не наймав для роботи над проєктом. Пізніше Ферст назвав репліку своєрідною демонстрацією влади.

"Усі бачили червоний прапорець"



Гейден Панеттьєрі та Браян Хікерсон / Фото Eric Charbonneau/Shutterstock



Найпохмуріше у спогадах режисера навіть не сама фраза, а його опис атмосфери навколо пари. Ферст стверджує, що оточення бачило, що ситуація для Панеттьєрі була токсичною, однак побачити проблему збоку і реально витягнути людину з таких стосунків — далеко не одне й те саме.

За його словами, стосунки між Панеттьєрі та Хікерсоном виглядали руйнівними, а сам Хікерсон був людиною, якій, на думку режисера, не варто було отримувати такий контроль над життям іншої людини.

Ферст згадав Бріттані Мерфі

Розповідаючи про Панеттьєрі, режисер також провів паралель із Бріттані Мерфі, з якою працював приблизно за рік до її смерті у 2009 році.

Ферст пояснив, що побачив певну схожість не у самих обставинах смертей, а в тому, як талановита жінка може опинитися втягнутою у темне середовище поруч із партнером. Він згадав Мерфі та її чоловіка Саймона Монжака, якого звинувачували у маніпулятивній поведінці та контролі над її кар'єрою.

Що відомо про останні години акторки

Гейден Панеттьєрі померла 16 серпня 2026 року у віці 36 років. Її знайшов непритомною у квартирі в Південній Кароліні брат Хікерсона, Зак. За його словами, Браян у цей момент спав в іншій кімнаті.

У поліцейському звіті, який цитує видання, також зазначено, що на момент смерті Панеттьєрі приймала "пакет ліків". Водночас остаточної офіційної причини смерті поки не оголошено. Тож робити висновки про те, що саме призвело до трагедії, поки що передчасно.

Історія, у якій червоних прапорців було достатньо



Гейден Панеттьєрі та Браян Хікерсон / Фото Eric Charbonneau/Shutterstock



Стосунки Панеттьєрі та Хікерсона протягом років супроводжувалися гучними звинуваченнями у насильстві. Хікерсона кілька разів заарештовували у зв'язку з жорстокістю щодо акторки. Раніше Ферст також розповідав, що близькі Панеттьєрі нібито намагалися вплинути на це.

Сам Хікерсон через адвоката відмовився коментувати нові заяви режисера.

Також Гейден у своїх мемуарах розповіла про дитячу травму на зйомках, яка не давала нормально жити 20 років.

